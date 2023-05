BOCORAN Grand Final Indonesian Idol 2023 Malam Ini, Ada Penampilan Spesial Dewa 19 

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah bocoran Grand Final Indonesian Idol 2023 malam ini.

Bakal ada penampilan spesial dari bintang tamu satu diantaranya Dewa 19.

Babak Grand Final Indonesian Idol 2023 bakal berlangsung meriah, pada Senin (15/5/2023) pukul 21.30 WIB.

Salma dan Nabilah, Top 2 Indonesian Idol 2023 (INSTAGRAM)

Sebab, malam ini menjadi babak terakhir dua finalis Indonesian Idol 2023, yakni Salma Salsabila dan Nabilah Taqiyyah tampil di panggung spektakuler.

Salma dan Nabilah harus memberikan penampilan terbaik untuk membuktikan bahwa mereka memang layak menjadi juara Indonesian Idol 2023.

Di sisi lain, panggung Grand Final Indonesian Idol 2023 bertema 'Beauty of the Beat' malam ini juga dimeriahkan penampilan alumni Indonesian Idol 2019; Lyodra, Ziva, dan Tiara Andini.

Ada pula penampilan dari grup band legendaris Dewa 19 x Virzha.

Seperti info dari Instagram @indonesianidolid, Minggu (14/5/2023) malam.

"Idol lovers! Are you ready for the GRAND FINAL of Indonesian Idol. Akan ada penampilan yang spektakuler dari Grand Finalist dan special performances dari @lyodraofficial, @tiaraandini, @zivamagnolya & @officialdewa19 x @virzhaofficial!" tulis @indonesianidolid melalui caption Instagram-nya.

Kendati begitu, hingga kini belum dibagikan akan ada penampilan spektakuler seperti apa dari Salma dan Nabilah, maupun para bintang tamu.

Penasaran dengan babak Grand Final Indonesian Idol 2023 malam ini?

Saksikan penampilan Top 2 Indonesian Idol 2023 di babak Grand Final secara langsung melalui siaran televisi maupun link live streaming berikut ini.

Link live streaming Grand Final Indonesian Idol 2023: LINK

Jangan lupa untuk terus mendukung Salma dan Nabilah, agar berhasil menjadi juara Indonesian Idol 2023.