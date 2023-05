Reaksi Andi Annisa Usai Chat Mesranya dan Fandy Christian Disebar Dahlia Poland, Dirujak Warganet

TRIBUN-MEDAN.com - Reaksi Andi Annisa usai chat mesranya dan Fandy Christian disebar Dahlia Poland.

Nama artis Andi Annisa ikut terseret dalam dugaan perselingkuhan yang dilakukan aktor Fandy Christian.

Hal ini setelah istri Fandy Christian, Dahlia Poland ikut men-tag akun Instagram Andi Annisa dalam postingan di Instagram story, Minggu (14/5/2023).

Andi Annisa (Instagram)

Dalam unggahan yang kini telah dihapus, Dahlia Poland mengunggah chat mesra yang menjadi bukti perselingkuhan Fandy Christian dengan wanita lain.

Sosok wanita lain itu diduga adalah Andi Annisa yang menjadi lawan main Fandy Christian di sebuah sinetron.

Hingga kini, belum ada tanggapan dari Andi Annisa mengenai tudingan tersebut.

Hanya saja melalui akun Instagram, Andi Annisa mengunggah sejumlah postingan setelah kabar dugaan perselingkuhan Fandy Christian mencuat.

Pertama, Andi Annisa mengunggah ulang foto dirinya foto dipeluk seorang lelaki yang diketahui bernama Andrew Dika Malvino.

Dalam foto itu, pemain sinetron Jangan Jangan Bercerai Bunda tersebut tampak membelakangi kamera.

"Peluk aku dan kamu akan merasa nyaman," tulis Andrew Dika Malvino dalam unggahan dengan menandai akun Andi Annisa.

Postingan selanjutnya, Andi Annisa mengunggah foto es krim dan seekor anjing.

Andi Annisa mengunggah sejumlah postingan setelah kabar dugaan perselingkuhan Fandy Christian mencuat.

Perempuan berusia 28 tahun itu menulis, kedua hal yang digemarinya itu telah bersatu.

"two of my favourite things reunited," tulis Andi Annisa.

Terakhir, Andi Annisa kembali mengunggah postingan yang diunggah artis sekaligus penyanyi Cathy Fakandi.