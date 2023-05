Jonathan Khemdee Buang Medali Perak dan Ambil Boneka Maskot SEA Games 2023 Buat Kamboja Tersinggung

TRIBUN-MEDAN.COM - Thailand harus mengakui keunggulan Indonesia dengan skor 2-5 di final SEA Games 2023, sekaligus berhak mendapat medali perak.

Dalam laga yang berlangsung panas tersebut, bek timnas U-22 Thailand Jonathan Khemdee jadi sorotan.

Bek timnas U-22 Thailand, Jonathan Khemdee bahkan sampai melakukan aksi kontroversial.

Khemdee berani membuang medali perak SEA Games 2023 yang membuat warganet tersinggung.

Pemain blasteran Denmark itu bermain sejak awal laga hingga extra time akhirnya harus diusir wasit setelah mengoleksi dua kartu kuning.

Pelanggaran kedua Khemdee berbuah kartu kuning dilakukan kepada pemain Indonesia, Rio Fahmi.

Bek timnas U-22 Thailand, Jonathan Khemdee saat penyerahan medali perak di SEA Games 2023, Selasa (16/5/2023). (FACEBOOK.COM/ADMIN-CN10)

Pasca-laga, Jonathan Khemdee menuduh wasit memimpin laga tak sportif.

Ia memprotes gol kedua Indonesia yang dicetak melalui Ramadhan Sananta.

"Saya sangat kecewa karena gol kedua Indonesia adalah kesalahan besar dari wasit," kata bek Thailand, Jonathan Khemdee dilansir BolaSport.com dari TheThao247.

"Sepak bola adalah semangat fairplay. Kami mengontrol bola sebelumnya, Indonesia mengembalikannya."

"Tapi bola tidak disentuh oleh kami dan striker mereka langsung merebut dan mencetak gol," tambahnya.

Di ceremony pemberian medali, aksi tak pantas dilakukan Jonathan Khemdee yang membuat warganet marah.

Bukan hanya warganet Indonesia, namun warganet Kamboja yang berstatus tuan rumah pun juga geram dengan aksi pemain 21 tahun tersebut.

as Cambodia’s host, we don't accept the attitude of Thailand’s team done to us after they lose to Indonesia ???????????????? ???? #SEAGames2023 #TimnasIndonesia #Thailand #SeaGames #seagames2023football #Indonesia pic.twitter.com/N5SO2fYL6S