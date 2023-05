PREDIKSI Skor Leverkusen vs AS Roma, Head to Head, Link Live Streaming Liga Europa, Siapa ke Final?

Prediksi Skor Leverkusen vs Roma, Head to Head dan Link Live Streaming di Liga Eropa. AS Roma amankan poin penuh usai menang telak atas Udinese di Liga Italia dan membuat pasukan Jose Mourinho ini bertengger di posisi 3 besar Klasemen Liga Italia.

TRIBUN-MEDAN.COM - Bayer Leverkusen akan menghadapi AS Roma dalam lanjutan leg kedua semifinal Liga Europa pada hari Kamis (18/5/2023) waktu setempat atau Jumat (19/5/2023) dini hari WIB.

Duel Bayer Leverkusen vs AS Roma di Liga Eropa diprediksi berlangsung sengit.

Pertandingan antara Bayer Leverkusen vs AS Roma dimulai pukul 02.00 WIB.

Bermodal keunggulan tipis mereka ke Jerman, AS Roma mengincat tiket final Liga Eropa ketika mereka menghadapi Bayer Leverkusen.

Pemenang Liga Konferensi Eropa tahun lalu menang 1-0 di ibu kota Italia pekan lalu.

Tetapi tuan rumah mereka masih memiliki harapan untuk mengamankan tempat di puncak kompetisi, di mana Juventus atau Sevilla akan menunggu.

Artikel ini akan membahas mengenai prediksi skor, head to head, susunan pemain dan link live streaming Bayer Leverkusen vs AS Roma.

Head to Head Leverkusen vs Roma

Berikut head to head lima pertemuan terakhir Bayer Leverkusen vs AS Roma:

12-05-23 AS Roma vs Bayer Leverkusen 1-0

05-11-15 AS Roma vs Bayer Leverkusen 3-2

21-10-15 Bayer Leverkusen vs AS Roma 4-4

04-11-04 AS Roma vs Bayer Leverkusen 1-1

20-10-04 Bayer Leverkusen vs AS Roma 3-1.