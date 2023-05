Sosok Deddy Mahendra Desta , Aktor yang Gugat Cerai Natasha Rizky

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Deddy Mahendra Desta dikabarkan menggugat cerai Natasha Rizky di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Diketahui, permohonan cerai talak itu diajukan oleh Desta melalui sistem e-court melalui kuasa hukumnya pada 11 Mei 2023.

Agenda sidang perdana sendiri bakal digelar pada hari Senin, 29 Mei 2023 mendatang.

Kabar tersebut tentunya membuat heboh masyarakat Indonesia, pasalnya Desta dan Natasha Rizky selama ini tak pernah diterpa isu miring.

Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 15 Maret 1977, Deddy Mahendra Desta atau yang lebih dikenal dengan nama Desta adalah seorang musikus, penyiar radio, presenter, sekaligus aktor kawakan di Indonesia.

Ia terlahir dari keluarga multicultural, dimana ayahnya yang bernama Prakosa Hadiwijaya merupakan keturunan Jawa dan beragam Islam. Sedangkan sang ibu, Tina Prakosa keturunan Tionghoa serta beragama Kristen.

Agama Desta dan Kakak lelakinya, Eka Candra Gupta menganut keyakinan yang sama, yakni Islam. Berbeda dengan si bungsu keluarga mereka, Dika Adityawarman yang mengikuti ibundanya memeluk agama Kristen.

Pria berusia 46 tahun ini ternyata cucu dari penulis cersil (cerita silat) yang cukup populer di tanah air, yaitu Kho Ping Hoo alias Asmaraman Sukowati.

Ia juga diketahui sebagai alumni dari Institut Kesenian Jakarta, jurusan Desain Grafis.

Saat ini, Desta Mahendra telah dikaruniai tiga orang anak dari hasil pernikahannya bersama Natasha Rizki Pradita, yang juga seorang model, presenter dan aktris keturunan Minangkabau.

Ketiga buah hari mereka diberi nama Megumi Arrawda Sachi, Miskha Arrawfa Najma, dan Miguel Arrawsya Janied.

Perjalanan Karir Desta

Sebelum terjun ke dunia entertainment, pria berzodiak Pisces ini mengawali karir sebagai penyiar radio di Prambors tahun 1990-an bersama Arie Dagienkz.

Pada tahun 2008, ia memutuskan keluar dan hiatus. Setelah itu kembali menjadi penyiar di Hard Rock FM selama tiga tahun.

Kemudian keluar lagi dan kembali ke Prambors sebagai partner siaran di Desta and Gina in The Morning (DGITM).