Hacker Retas Situs Resmi Pemkab Simalungun, Pelaku Menamakan Dirinya Aliestar Crowley

TRIBUN-MEDAN.COM,SIMALUNGUN- Situs resmi Pemerintah Kabupaten Simalungun, www.Simalungunkab.go.id/ diretas hacker.

Tak diketahui sejak kapan situs yang memuat pelbagai aktivitas Pemerintah Kabupaten Simalungun itu sudah dibobol oleh orang tak bertanggung jawab.

Namun yang pasti, pada Kamis (18/5/2023), situs sudah di bawah kendali hacker yang menamakan dirinya Aliestar Crowley.

Pada tampilan website situs Pemkab Simalungun tersebut, muncul gambar tengkorak dan topeng vendetta dengan tulisan ANONGHOST dan tulisan Hacked by Aliestar Crowley.

Sang hacker juga mengklaim dirinya berasal dari Maladewa, dengan menuliskan “Update your security! Greetings from the Maldives...”

Berkaitan dengan kondisi situs Pemkab Simalungun yang diretas ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Andri Rahadian mengaku akan mengecek apa yang terjadi pada laman resmi mereka.

“Saya tanya ke staff dulu. Makasih infonya,” ujar Andri Rahadian yang mana peretasan ini terjadi pada hari libur kenaikan Isa Almasih.(alj/tribun-medan.com)