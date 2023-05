Harga Telur Ayam di Medan Naik, Kini Tembus Rp 52 ribu Per Papan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Harga telur ayam ras di sejumlah pasar tradisional Kota Medan melonjak hinggap menyentuh angka Rp 52 ribu per papan, Kamis (18/5/2023).

Berdasarkan pantauan Tribun Medan di Pasar Tradisional Kampung Lalang Medan, harga telur ayam dijual dengan harga Rp 44 ribu hingga Rp 52 ribu per kilogram atau Rp 1.500 hingga Rp 2 ribu per butir.

Rudi, satu di antara pedagang telur ayam di Pasar Kampung Lalang Medan mengatakan, lonjakan harga telur ayam tersebut sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu.

"Harga telur lumayan naik dari beberapa hari yang lalu, biasanya harga telur ayam cuma Rp 37 ribu hingga Rp 45 ribu aja," ujarnya kepada Tribun Medan, Kamis (18/5/2023)

Dikatakannya, kenaikan harga telur ayam tersebut dipicu karena naiknya harga pakan ayam.

"Kalau yang berukuran super biasanya Rp 45 ribu atau Rp 48 ribu, hari ini sudah Rp 52 ribu, ya mungkin karena harga pakan ayamnya yang juga naik," tuturnya.

Selain telur ayam, harga ayam potong boiler juga terpantau mengalami lonjakan harga, saat ini harga komoditas tersebut dipatok Rp 35 ribu hingga Rp 37 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga kebutuhan pokok lainnya seperti cabai merah, cabai rawit hijau, cabai caplak terpantau masih merosot.

Harga komoditas cabai merah saat ini masih dibandrol Rp 16 ribu per kilogram, cabai rawit Rp 20 ribu per kilogram, dan cabai caplak Rp 28 ribu per kilogram.

Sedangkan harga bawang putih masih tinggi diangka Rp 36 ribu per kilogram dan bawang merah Rp 28 ribu per kilogram.

Berikut update harga pangan di Pasar Kampung Lalang Medan

1. Bawang merah Rp 28.000 per kg

2. Bawang putih Rp 36.000 per kg

3. Cabai merah Rp 16.000 per kg

4. Cabai rawit Rp 20.000 per kg

5. Cabai hijau Rp 16.000 per kg

6. Tomat Rp 10.000 per kg

7.Telur ayam ras Rp 52 ribu per papan

8. Ayam Potong Rp 35.000 per kg

9. Minyak Goreng Curah Rp 14 ribu per Kg

(cr10/tribun-medan.com)