Jusuf Kalla akan Buka Turnamen Golf Unlock The Limit Berhadiah Mobil BMW 220i dan Ratusan Juta

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla akan menghadiri pembukaan Turnamen Golf Unlock The Limit 2023.



Turnamen Golf Unlock The Limit diadakan di Damai Indah Golf, Bumi Serpong Damai (BSD) Course pada Minggu, 25 Juni 2023.



Jusuf Kalla yang menjabat Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009, akan memulai pukulan (shotgun start) golf.



"Oo… oke, bagus. Insya Allah saya hadir,” ujar Jusuf Kalla, saat menerima kunjungan Chief Executive Officer (CEO) Tribun Network Dahlan Dahi di Kediaman Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (12/5/2023).

Turnamen Golf Unlock The Limit. (TRIBUN MEDAN/HO)





Hari itu, Dahlan Dahi bersama News Director Tribun Network Febby Mahendra Putra, Commercial Director Tribun Network H Ciptyantoro, dan GM Tribun Event Gunawan Samiadji bertamu ke kediaman Jusuf Kalla.



Jusuf Kalla adalah pengusaha sukses berbendera Kalla Group.

Ia kemudian menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) - Megawati Soekarnoputri, kemudian Menko Kesra pada pemerintahan Megawati - Hamzah Haz.



Selanjutnya JK, sapaan suami Hj. Mufidah Miad Saad, itu menjadi wakil presiden tahun 2004-2009 berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wapres pasangan Joko Widodo 2014-2019.



Menurut CEO Tribun Network Dahlan Dahi, manajemen Tribun Network sengaja berkunjung kepada Jusuf Kalla untuk tujuan mengeratkan silaturahmi dalam suana momentum Lebaran 2023.



“Kita memang sengaja audiensi ke Pak Jusuf Kalla untuk mengundang beliau agar hadir pada Turnamen Golf Unlock The Limit diadakan Tribun Network bersama Sinar Mas,” ujar Dahlan, yang sudah lama saling kenal dengan Jusuf Kalla.



Panitia menyediakan hadiah ratusan juta rupiah hingga mobil impian untuk para peserta yang berhasil meraih Hole In One dalam pertandingan turnamen golf.



Tersedia mobil BMW 220i Coupe M Sport berharga miliaran rupiah. Mobil Toyota Kijang Innova Znix G Gasoline berbandrol Rp 400-an juta. Juga hadiah uang senilai Rp 100 juta.

Turnamen golf dangan tema Unlock The Limit digelar Tribunnews bersama Sinarmas Land untuk para pencinta olahraga golf di Indonesia.

Kiki Rezkyah, mewakili panitia, mengatakan peserta sudah boleh mendaftar. Panitia mematok biaya registrasi Rp 2,5 juta. Benefit yang diperoleh peserta antara lain sarapan dan makan siang breakfast dan lunch).

Pada hari H, Minggu 25 Juni 2023, registrasi dimulai pukul 05.00 WIB. Shotgun start mulai pukul 07.00 pagi.



Acara yang didukung oleh HP (hewlett packard) ini ditargetkan diikuti 100 orang pegolf dari kalangan pimpinan perusahaan, banker, pejabat negara.



“Mengenai syarat menjadi peserta tidak ada syarat khusus sebetulnya. Hal terpenting, pencinta golf dan punya alat bermain golf,” kata Kiki berseloroh.



Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan "Unlock The Limit" bersama Tribun Network X Sinarmas Land.

Info registrasi hubungi 081513010000 / bit.ly/UnlockTheLimit. (*)