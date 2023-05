NONTON LIVE STREAMING Nottingham Forest vs Arsenal, Link Bola Gratis Nottingham vs Arsenal via HP

Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung SCTV Pekan Ini Nottingham vs Arsenal, Man City vs Chelsea Main. Siapa Juara Liga Inggris? Nonton Live Streamingnya. Momen Gelandang Arsenal asal Norwegia Martin Odegaard dikerumuni oleh rekan setimnya setelah mencetak gol ketiga tim selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Arsenal dan Everton di Stadion Emirates di London pada 1 Maret 2023.

TRIBUN-MEDAN.COM - Klub penghuni papan bawah klasemen Nottingham Forest bertanding melawan Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris hari Sabtu (20/5/2023).

Duel Nottingham vs Arsenal diprediksi berlangsung seru mulai pukul 23.30 WIB.

Pasalnya, Arsenal masih berusaha mengejar Manchester City meski peluang merebut juara Liga Inggris musim ini bagi The Gunners makin kecil.

Selain itu ada laga Man City vs Chelsea jadi laga bigmatch.

Adapun, jadwal lengkap Liga Inggris pekan ini mulai Jumat (19/5) hingga Selasa (23/5) dini hari WIB dan beberapa laga tayang via Siaran Langsung SCTV dan TV Online.

Siaran Langsung Liga Inggris dan Link Live Streaming Bola pekan ini juga bisa diakses via Live Streaming SCTV dan Live Streaming TV Online di laman Vidio. Termasuk laga Bournemouth vs Manchester United, Liverpool vs Aston Villa dan Nottingham vs Arsenal.

Sejumlah laga juga akan tayang via Siaran Langsung TV SCTV.

Meski begitu semua laga bisa diakses via TV Online Vidio.

Sorotan pada pekan ini ialah kans Manchester City untuk meraih gelar Juara Liga Inggris jika mampu mengandaskan Chelsea.

Duel antara Manchester City vs Chelsea akan dilaksanakan di Stadion Etihad, Minggu (21/5/2023) pukul 22.00 WIB.

Saat ini The Citizens yang memiliki tabungan satu laga tengah unggul empat poin di atas Arsenal.

Jadi jika tiga poin berhasil diamankan, maka jumlah poin tim asuhan Pep Guardiola tak akan bisa dikejar oleh Arsenal.

Tentunya, ini akan memudahkan The Citizens untuk mewujudkan mimpi mereka meraih treble musim ini.

Sebab final Piala FA dan Liga Champions sudah di berada di tangan Erling Haaland dkk.