Rektor UISU Lepas Delegasi KKN dan Pengabdian ke Malaysia

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Rektor UISU Dr. Safrida, S.E., M.Si., secara resmi melepas delegasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Pertanian yang akan berangkat ke Malaysia. Pelepasan itu dilaksanakan di Ruang Serbaguna Pusat Administrasi UISU Sabtu (20/5). Hadir dalam kegiatan itu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaa Ahmad Bakhori, S.T., M.T., Dekan Fakultas pertanian Dr. Ir. Murni Sari Rahayu, M.P., Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Yusrita, S.E., M.M., serta dosen dan mahasiswa.

Rektor UISU Dr. Safrida mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi Fakultas Pertanian dan Ekonomi dalam rangka mendukung pencapaian program-program menuju UISU Unggul. Sebab, salah satunya adalah melakukan kolaborasi dengan kampus-kampus yang ada di luar negeri. Untuk itu, pihaknya berharap kegiatan serupa dapat dilakukan oleh fakultas-fakultas lain di lingkungan UISU.

Ditegaskannya bahwa Universitas akan memberikan support dan memfasilitasi kegiatan kolaborasi dan program-program yang sejalan dengan upaya UISU untuk mendapatkan predikat unggul. Salah satunya, kata Rektor UISU, moment pelaksanaan Milad UISU mendatang akan dijadikan event internasional yang melibatkan 4 negara guna memudahkan seluruh Prodi dan Fakultas untuk berkolaborasi secara inernasional dengan kampus-kampus di luar negeri.

Dalam pertemuan itu, Yusrita SE, MM menjelaskan bahwa agenda keberangkatan delegasi diantaranya adalah pelaksanaan KKN Internasional mahasiswa Fakultas Pertanian dan Ekonomi ke Universiti Muhammadiyah Malaysia (UMAM). Rencananya delegasi UISU akan berangkat 23 Mei mendatang. DIjelaskan Yusrita bahwa pihaknya juga akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai implementasi MoU antara UISU dengan UMAM dalam event IPROPEX 2023 & ACADEMIC VISIT TO PTSS.

Nantinya delegasi akan melakukan kunjungan ke beberapa perusahaan serta melakukan edukasi kepada masyarakat untuk penguatan usaha mikro kecil. Selain itu itu, delegasi UISU juga akan mengikuti kegiatan ilmiah dengan melakukan kunjungan ke Politeknik Malaysia Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) Perlis Malaysia dan Pameran Politeknik Malaysia Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) Perlis Malaysia.

Kemudian dilanjutkan dengan pengabdian Kepada Masyarakat Internasional bersama ke Kampung Pelangi Perlis Malaysia, NAS Agro Farm Kuala Lumpur, AG Integrated Farm Kuala Lumpur, Politeknik Malaysia Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) Perlis Malaysia, Majelis Agama Islam Negeri Perlis (MAIPS) Perlis Malaysia. Benchmarking dan Penandatanganan Kerjasama University Muhammadiyah Malaysia (UMAM), Politeknik Malaysia Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) Perlis Malaysia, NAS Agro Farm Kuala Lumpur, AG Integrated Farm Kuala Lumpur.

Khusus kegiatan mahasiswa, delegasi UISU akan mengikuti perlombaan pameran produk mahasiswa yang akan dipamerkan dari Fakultas Pertanian. Diantaranya; 8 produk ialah Black Garlic, Syrup from Butterfly Pea Extract, Shredded Catfish, Spice Drinks based on Tea From Butterfly Pea, Moringa Leaf Chocolate, Organic Noodles from Durian Husk Extract, Natural Crackers from Moringa Leaves, Innovation of Edible Bio-Nanocomposite Carboxymethyl Cellulose-Chitosan Shrimp Skin Fortified with Moringa Leaf Extract as a Solution to Improve the Quality of Agricultural Products.

Sementara dari Fakultas ekonomi dan bisnis terdapat 5 produk yang akan di pamerkan yakni; Innovation of Sensor Fusion Device as a Technology for, potato chips kampong, K'BON (Kue Bawang Abon), BAGOR'O (Bawang Goreng Original) yang nantinya setiap satu produk di dampingi oleh satu dosen pembimbing dari fakultas masing-masing.

