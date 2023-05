Dahlia Poland Ngakak Bareng Teman, Fandy Christian Tulis Surat Terbuka, tak Bisa Hubungi Sang Istri 

TRIBUN-MEDAN.com - Fandy Christian tulis surat terbuka dan mengaku tak bisa menghubungi sang istri.

Terkait curhatannya itu, Dahlia Poland tak ambil pusing.

Semenjak perselingkuhan Fandy Christian dengan wanita yang diduga Andi Annisa, Dahlia Poland tampaknya menutup rapat komunikasinya dengan sang suami.

Perselingkuhan Dibongkar Dahlia Poland, Andi Annisa Tambeng Pamer Video dengan Fandy Christian. (Kolase Sripoku/ Instagram)

Hal itu terbaca dari unggahan Fandy Christian yang mengaku bingung bagaimana caranya menanyakan kabar Dahlia Poland.

Namun, Dahlia terlihat cuek dan justru mengunggah kebersamaannya bersama teman-temannya.

Ibu tiga anak itu nampak memposting ulang Instagram Story sang teman yang merekamnya terkunci di luar mobil.

Baca juga: AKHIRNYA Fandy Christian Muncul Lewat Surat Terbuka untuk Dahlia Poland: Aku Gak Tau Gimana Kabarmu

Berkaus kuning, Dahlia mengitari mobil yang ditumpangi teman-temannya.

"Those who arrived late were locked from the outside (mereka yang datang terlambat dikunci dari luar)," demikian caption yang menjelaskan suasana video itu.

Dahlia pun hanya meninggalkan komentar singkat dalam postingannya tersebut.

"Dari jaman jebot nggak berubah," tandasnya.

Postingan terbaru Dahlia Poland (Instagram)

Diketahui, dalam unggahan terbarunya, Fandy Christian tampak mengungkapkan kerinduannya kepada sang istri, Dahlia Poland.

Sembari mengunggah wajah Dahlia Poland, Fandy Christian mengawali curhatannya dengan kalimat 'Letters to you, Dahlia... (Surat untukmu, Dahlia)'.

"Kalo aku bilang ‘everything will be okay’ pasti akan terbaca klise.

Baca juga: Dahlia Poland Ancam Sebar Nomor Ponsel Pelakor, Bongkar Cara Fandy Christian Selingkuh: Main Bersih

Kalau aku bilang ‘i feel you’ ini bohong banget, karena ga ada yg bisa beneran ngerti selain yang jalanin sendiri.