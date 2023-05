DISIARKAN LANGSUNG Piala Dunia U20: Italia vs Nigeria, Link Live Manchester City hingga Real Madrid. Foto Pelatih Man City Pep Guardiola dan anak asuknya

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal pertandingan bola berlangsung Kamis (26/5/2023) dinihari WIB.

Dari Piala Dunia U20 akan bertanding Italia vs Nigeria, Senegal vs Israel, Brasil vs Kolombia.

Dari Liga Inggris Brighton vs Manchester City.

Anda juga dapat menyaksikan duel Liga Spanyol Real Madrid vs Rayo Vallecano

Cek juga jadwal bola lainnya dan link live streaming Vidio.com.

Tidak luput terdapat lanjutan Piala Dunia U20 Argentina yang memainkan match day kedua fase grup, negara unggulan seperti Italia, Brasil hingga Jepang melanjutkan kiprahnya.

Jadwal Bola Malam Ini

(Kamis, 25 Mei 2023)

Piala Dunia U20

01.00 WIB: Italia U20 vs Nigeria U20

(Link Live Streaming)

01.00 WIB: Senegal U20 vs Israel U20

(Link Live Streaming)

04.00 WIB: Brasil U20 vs Republik Dominika U20