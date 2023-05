TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Berikut Lirik lagu Batak Patik Palimahon lengkap dengan chord gitar.

Lirik Lagu Batak Patik Palimahon ini dipopulerkan Trio Lamtama dan diciptakan Bens Hutahuruk.

Lirik dan Chord Gitar Lagu Batak Patik Palimahon

Intro :

G C G D G D



G

Inang pangintubu,

C G

Unang sai tumatangis ho

D

Tangis do ho disi habunihon i

G D G

Lao mamikkiri hassit nisitaononki

D

Mekkel do ho disi hapatarani

G D G

Lao mangkolipi, hapagoson i

G

Tungkis ma simanjujung mi

C G

Molo di sukkun sude na dongan mi

Am D

Nunnga boha anakmu na dirantoi

G D G

Ido mambahen marburan ilu mi

D

Toho doi nian hata ni jolma i

G D G

Ikkon tongoson hu, parsidemban mi

C

Inang pangintubu, pos ma roham

D G

Dang na lupa au di ho ale inang

C

Huingot do inang ima hata ni

D G Em

Patik palimahon i, dainong hu

C G

Alai soboi dope hutongos parsidembanmi

D G

Massai parir dope inang da ngolukki

C G

Sai tamiangkon au inang dapotan parsariani

D G

Unang be sai tumatangis ho inang

G

Tungkis ma simanjujung mi

C G

Molo di sukkun sude na dongan mi

Am D

Nunnga boha anakmu na dirantoi

G D G

Ido mambahen marburan ilu mi

D

Toho doi nian hata ni jolma i

G D G

Ikkon tongoson hu, parsidemban mi

(cr30/tribun-medan.com)