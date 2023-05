6 Rekomendasi Drama Korea Terbaru yang Akan Tayang di Bulan Juni 2023 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Setiap bulannya, industri hiburan Korea selalu menghadirkan drama Korea (Drakor) terbaru, dalam artikel ini Tribun Medan akan membahas Rekomendasi Drama Korea Terbaru yang Akan Tayang di Bulan Juni mendatang.

Untuk para pecinta drakor Bersiap-siap akan ada beberapa Drama Korea terbaru yang akan Tayang di Bulan Juni. Penasaran apa saja?

Berikut 6 Rekomendasi Drama Korea Terbaru yang Akan Tayang di Bulan Juni.

1. Bloodhounds

Bloodhounds merupakan drama Korea Selatan yang disutradarai oleh Kim Joo-hwan yang akan tayang pada 9 Juni 2023.

Drama yang akan tayang di Netflix ini dibintangi oleh Woo Do Hwan, Lee Sang Yi, Park Sung Woong, dan Kim Sae Ron.

Drama ini bercerita tentang Gun-woo (Woo Do-hwan), seorang petinju yang harus melunasi hutang ibunya, dan bekerja sama dengan CEO Choi (Heo Jun-ho) yang meminjamkan uang kepada orang-orang yang sedang dalam kesulitan.

2. King the Land

King the Land merupakan drama Korea Selatan yang disutradarai oleh Im Hyun-wook dan dijadwalkan tayang pada 17 Juni 2023.

Drama yang akan tayang di JTBC ini dibintangi oleh Lee Joon-ho, Lim Yoon A, Go Won-hee, Kim Ga-eun, An Se-ha, dan Kim Jae-won.

Drama ini akan menceritakan kisah romantis antara putra seorang chaebol yang mengelola sebuah hotel dan seorang karyawan lama di hotel tersebut.

Karakter utamanya adalah Soo-gu yang cerdas (diperankan oleh Lee Joon-ho) dan karyawan yang murah senyum (diperankan oleh Lim Yoon-ah).

3. See You in My 19th Life

See You in My 19th Life adalah drama Korea Selatan yang disutradarai oleh Lee In-Jung yang akan tayang di tvN pada 17 Juni 2023.