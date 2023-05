Afgan Jadi Korban Jambret di Hari Ulang Tahunnya, Uang di Dompet Ludes dan Badannya Luka-luka 

TRIBUN-MEDAN.com - Afgan luka-luka usai jadi korban jambret tepat di hari ulang tahunnya.

Uang di dompet Afgan ludes karena kejadian tersebut.

Afgansyah Reza alias Afgan baru saja berulang tahun ke-34 pada 27 Mei 2023 lalu.

Di momen bahagia itu Afgan mendapatkan ucapan dan doa dari orang-orang terdekatnya.

Namun sayangnya, saat merayakan hari ulang tahunnya, Afgan justru tertimpa musibah.

Pria tampan itu mengaku telah menjadi korban penjambretan saat berada di London, Inggris.

Melalui unggahan instagram storynya di @afgan__, penyanyi yang mempunyai tinggi badan 172 cm itu mengatakan, peristiwa itu terjadi pada suatu malam di London, Inggris.

Dia juga memperlihatkan kaki kanan dan tangan kirinya terluka penuh darah.

"Seseorang mencoba menjambret dompet saya kemarin malam," tulisnya dalam unggahan storynya tersebut.

Penyanyi yang terkenal dengan single Terima Kasih Cinta ini juga bersyukur dompet miliknya yang hampir diambil orang tersebut berhasil dia rebut kembali tapi semua uang kasnya lenyap.

Afgan jadi korban jambret saat berada di Inggris.

"Thank God, aku berhasil merebut kembali dompetku walaupun uangnya hilang," tulisnya.

Karena kejadian ini, Afgan memperingatkan untuk semua pengikut Instagramnya agar selalu hati-hati apabila sedang travelling.

Diketahui pula kejadian penjambretan yang dialaminya ini pada saat dia sedang di London, Inggris.

"So thats London for ya," tutupnya.