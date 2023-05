Lirik Lagu Batak Pa Pos Ma Rohami Dipopulerkan Oleh Nabasa Trio 

TRIBUN-MEDAN.COM – Berikut lirik lagu batak Pa Pos Ma Rohami lengkap beserta chord gitar.

Lirik lagu batak Pa Pos Ma Rohami merupakan sebuah lagu yang diciptakan oleh Tumpal Alexander Pakpahan dan dipopulerkan Nabasa Trio.

Lirik lagu Batak Pa Pos Ma Rohami ini menceritakan tentang percintaan. Pa Pos Ma Rohami memiliki arti yakinkanlah hatimu.

Lagu Batak Pa Pos Ma Rohami ini dirilis pada tahun 2021.

Lirik Lagu Batak Pa Pos Ma Rohami

INTRO :

C Am C Am

C

Ingotonku doho



Am

Dibagas rohakki

F C

Ido hatami tu au na ujui

C