TRIBUN-MEDAN.com - Bingung akun Instagramnya hilang lagi, sikap Boy William di Indonesian Idol 2023 diduga jadi sebab.

Akun Instagram Boy William mendadak hilang lagi.

Boy pun mengaku bingung kenapa IG-nya bisa hilang lagi, menurutnya ia tak melakukan kesalahan.

Hingga warganet menduga kalau hilangnya akun Instagram Boy ada kaitannya dengan sikapnya ketika menjadi pembawa acara Indonesian Idol.

Boy William (TRIBUN MEDAN/HO)

Melalui video short YouTube BW, Boy mengumumkan akun Instagramnya hilang.

Boy mengatakan bahwa ia sedang di Bali dan semuanya dalam keadaan baik.

Namun tiba-tiba saat ia hendak masuk ke akun Instagramnya tak bisa dan ternyata telah hilang.

"Hi guys ini aku Boy William aku lagi di Bali right now dan everything it's okay semuanya aman-aman aja tapi barusan aku try log in to my instagram yang boywilliam17 dan ilang lagi," kata Boy sambil berjalan.

Baca juga: Anies Baswedan Disodorkan Tiga Nama Cawapres oleh Koalisi, Tidak Ada Nama Sandiaga Uno

Boy pun merasa bingung terkait penyebab hilangnya akun Instagramnya itu.

"I don't know why I did, gue gak tau," ucapnya.

Presenter Indonesian Idol 2023 itu pun mengumumkan agar kliennya dapat menghubunginya langsung terkait pekerjaan.

Instagram Boy William hilang lagi (Instagram/@boywilliam17)

Pasalnya, Boy William masih ada urusan soal postingan endorse di Instagramnya.

"Hilang lagi Instagram-ku. Emang aku ngapai? Aku Bingung.

Ada warganet yang menyebut kalau Boy beriphak ke satu finalis.