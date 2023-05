JAM Tayang Inggris U20 Vs Italia U20 di Piala Dunia U20, Prediksi Skor, H2H, Statistik Kedua Tim

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal babak 16 besar Piala Dunia U20 2023 malam ini akan menyajikan duel antara Timnas Inggris U20 vs Italia, Kamis (1/6/2023) dini hari WIB.

Jam tayang laga Inggris U20 vs Italia U20 digelar di Estadio Único kick off dimulai pukul 04.00 WIB, via live streaming TV Online.

Bentrokan seluruh Eropa diharapkan akan memikat. Inggris belum kalah dari Italia di kategori ini.

Kedua tim telah bertemu lima kali, dengan statistik head-to-head mereka sebagian besar mendukung Inggris.

Three Lion memuncaki Grup E dengan tujuh poin, terutama mengalahkan tim teratas grup lainnya, Uruguay 3-2.

Itu tidak diharapkan menjadi jalan-jalan di taman untuk Tiga Singa, mengingat kampanye Italia sejauh ini di turnamen.

Mereka finis kedua dengan enam poin di Grup D di belakang Brasil, yang mereka kalahkan 3-2.

Inggris harus bersiap untuk menghadapi pertahanan Italia yang kejam dan provokatif untuk melewatinya.

Italia belum memenangkan gelar. Itu tujuan utama mereka untuk edisi ini, menurut pelatih Carmine Nunziata.

Serangan tim sama bagusnya dengan lini belakang mereka, dengan pemain pinjaman Reading milik Chelsea Cesare Casadei saat ini berdiri sebagai pencetak gol terbanyak turnamen dengan empat gol.

Dia adalah ancaman utama yang harus dihadapi para bek Inggris.

Gli Azzurrini tidak melupakan kekalahan 2-1 yang memilukan dari Inggris di semifinal Kejuaraan Eropa U-19 UEFA 2022 Juni lalu.

Sementara Nunziata mengklaim mereka tidak ingin balas dendam, kekalahan lain di tangan Inggris akan menghasilkan banyak berita negatif di tanah air.

H2H Dan Statistik Tim