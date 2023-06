Lirik Lagu Batak Haholonganku Do Ho Dipopulerkan Rita Butar-butar

TRIBUN-MEDAN.com - Lirik gitar lagu Batak berjudul haholonganku do ho.

Lirik Lagu Batak haholonganku do ho ini dipopulerkan oleh Rita Butar-butar di kalangan pecinta musik daerah atau etnik.

Lirik Lagu Batak Haholonganku Do Ho



*) :

G Am

Sian dia ma damulaanku..

C

lao mandok tu ho holong ni roha

A D A D

horas ma ito, horas hasian



**) :

G Am

Nunga tung leleng marsitandaan..

C

dang adong dope lao siingoton

A D C D G

ro do au ito, ro do au tuho

Bridge :

C

Molo dukkon saut hita mardongan

G

naeng tot-tong nian

Am

marsihaholongan..

C

unang ma diparang-alangan

A D

asa unang gabe si hataon



Reff :

C G D

Haholongan hu do ho

G

saleleng au mangolu

C G D G

nang rodi di nalao mate pe

C G D

haholongan hu do ho

G

saleleng au mangolu

C G D G

nang rodi dinalao mate pe



***) :

D

Ingoton hu do ho

G

ingoton hu do ho

C G

ingoton hu ingoton hu,

Am D

ingoton hu do ho

D

Boanon hu do ho

G

boanon hu do ho

C D G

boanon hu, boanon hu do ho



Outro : C Bm G Am D G Am (2x) D

