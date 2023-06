Oknum JNE Ganti Paket iPhone 12 Pro jadi Dus Ponsel Oppo A5s, Begini Tanggapan Pihak JNE

TRIBUN-MEDAN.com - Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan paket iPhone 12 Pro diganti jadi boks ponsel Oppo A5s.

Paket iPhone 12 Pro yang diganti menjadi boks ponsel Oppo A5s tersebut diduga ulah dari oknum jasa pengiriman JNE.

Unggahan video yang memperlihatkan paket iPhone 12 Pro diganti jadi boks ponsel Oppo A5s diunggah oleh akun Twitter @Untung_putro.

"TWITTER PLEASE DO YOUR MAGIC. KEJADIAN LAGI! Oknum @JNE_ID @JNECare menukar paket milik @untung_store yang berisi iPhone 12 Pro menjadi dus Oppo A5s," cuit Twitter @Untung_putro.

Dalam video tersebut, pengunggah mengatakan bahwa dia mengirim paket berupa iPhone 12 Pro dari tokonya bernama Untung Store dari Surabaya ke Jakarta.

Di dalam video itu, dia juga memperlihatkan momen ketika petugas JNE di Surabaya memeriksa iPhone 12 Pro tersebut dan membungkusnya dengan bubble wrap sebelum dikemas.

Paket tersebut kemudian diterima oleh petugas di toko Untung Store di Jakarta, namun ketika paket dibuka, isinya ternyata hanya kotak ponsel Oppo A5s.

Mengejutkannya, petugas hanya menemukan kotak Oppo A5s tanpa ponsel, kepala charger, kabel charger, atau kelengkapan ponsel lainnya.

"OKNUM JNE NUKER IPHONE JADI OPPO," demikian tulisan yang disertakan oleh pengunggah dalam keterangan video.

Dilansir dari Kompas, pengunggah video bernama Untung membenarkan bahwa telah terjadi penggantian isi paket oleh oknum JNE yang awalnya iPhone 12 Pro menjadi boks Oppo A5s.

Pemilik toko Untung Store tersebut mengatakan, kejadian itu bermula saat dirinya mengirim iPhone 12 Pro dari Surabaya menuju Jakarta pada Jumat (26/5/2023).

"Kita mau kirim barang dari toko saya yang di Surabaya ke toko saya yang ada di Jakarta," ujar Untung, Rabu (31/5/2023).

Untung mengatakan pada saat mengirim iPhone 12 Pro, petugas JNE di Surabaya sebelumnya sudah melihat isi paket untuk keperluan asuransi.

Dikatakan Untung, iPhone 12 Pro yang ia kirim tersebut seharga Rp 12.000.000. Setelah paket tersebut dikirim dari Surabaya, paket pun diterima oleh petugas toko di Jakarta pada Senin (29/5/2023).