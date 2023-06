Disebut Makin Centil hingga Makin Sering Dikritik, Inara Rusli Beri Pesan Menohok untuk Netizen

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah dirinya semakin tenar, Inara Rusli tampaknya semakin memiliki banyak haters.

Ia pun kini sering dikritik oleh netizen.

Sadar dirinya banyak dihujat dan disindir warganet, Inara Rusli pun memberi pesan tegas kepada pembencinya.

Hal ini ia sampaikan lewat Instagram pribadinya.

Seperti diketahui, Inara Rusli masih menjadi perbincangan publik setelah isu perceraian dan aksi lepas cadarnya beberapa waktu lalu.

Pasca berpisah dengan Virgoun, Inara memutuskan untuk kembali bekerja dan mencari uang untuk menghidupi anak-anaknya.

Inara Rusli saat ini juga kerap disibukkan dengan pekerjaan yang tak henti datang kepadanya.

Namun di tengah kesibukkannya itu, Inara justru mendapatkan beberapa sindiran dari warganet.

Setelah melepas cadar, Inara dinilai semakin merasa bangga dan sering tampil dengan riasan.

Inara Rusli (instagram)

Hal ini menjadi perbincangan dan sindiran dari beberapa warganet.

Sadar dengan adanya respon warganet yang kurang senang terhadapnya, Inara Rusli membagikan postingan foto dan beri pesan bagi pembencinya.

"Buat kamu yang hate, mudah2an kamu menemukan kebahagiaan dalam hidup kamu dengan caraNya, Love me or hate me, I'll be on my own way," kata Inara.

Inara mempersilakan bagi siapa saja orang yang tidak suka dengannya agar memblokir instagramnya.

"Yang gak bisa #womensupportwomen gak usah repot war comment menebar kebencian, ada tombol block diciptakan oleh instagram," tulis Inara.