Dituding Ari Wibowo Selingkuh, Inge Anugrah Akui Punya Banyak Teman Lelaki, Singgung Rasa Nyaman 

TRIBUN-MEDAN.com - Dituding Ari Wibowo selingkuh, Inge Anugrah akui punya banyak teman lelaki.

Namun Inge membantah dirinya selingkuh.

Hubungannya dengan pria tersebut hanyalah sebatas teman.

Ari Wibowo angkat bicara soal tak salaman dengan Inge Anugrah Saat di Pengadilan. (Youtube TRANS TV Official)

Hal itu diungkap Inge Anugrah dalam kanal YouTube dr Richard Lee, MARS.

Ibu dua anak itu buka suara soal tudingan dirinya berselingkuh.

Selama membina rumah tangga dengan Ari Wibowo, Inge tak pernah berhubungan dengan pria lain.

“Aku berselingkuh, doing that thing, enggak dokter,” tegasnya.

Dijelaskan Inge, ia memang memiliki banyak teman baik itu yang berjenis kelamin perempuan maupun lelaki.

“Aku punya banyak temen cewek, cowok, yes, yang cong pun juga banyak banget terutama anak-anak yang fit, yang suka workout gitu. So, no, aku selingkuh seperti yang dimaksudkan, tidak,” tuturnya.

Meski nyaman curhat dengan teman prianya, namun ia mengaku hanya sebatas teman curhat saja.

“Tapi aku punya temen cowok, punya temen cong, banyak. Temen curhat, ada beberapa yang memang aku merasa nyaman akhirnya aku cuhrat, ada recently,” pungkasnya

