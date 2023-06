Ternyata Tiket Indonesia vs Argentina Habis 12 Menit, Netizen yang Dapat Malah Jual COD di Twitter

Skuat Timnas Argentina di FIFA Matchday. Yang Terjadi Setelah Tiket Indonesia vs Argentina Ludes dalam 12 Menit

TRIBUN-MEDAN.COM - Tiket partai uji coba Indonesia vs Argentina dijual mulai hari ini, Senin (5/6/2023), khusus pemegang kartu BRI.

Hanya dalam tempo 12 menit, tiket langsung ludes diburu oleh pecinta sepak bola Tanah Air.

Ada hal menarik yang terjadi setelah tiket laga Indonesia versus Argentina ludes dalam waktu singkat.

Pembelian dilakukan melalui website PSSI dan tiket.com.

Pintu penjualan tiket Indonesia kontra Argentina dibuka sejak pukul 12.00 WIB.

Ternyata tidak semua pembeli berniat menggunakan tiket tersebut untuk menyaksikan skuad Merah-Putih melawan Albiceleste.

Berdasarkan pantauan, banyak orang menjualnya kembali via Twitter.

"Wts 1 tiket kategori 2. indonesia vs Argentina. COD cuman ada satu," tulis seorang netizen.

"WTS WANT TO SELL 1 TIKET INDONESIA VS ARGENTINA READY 1 TIKET CAT 1 ZONA 5 DOOR 16-19

Diurus sampai fisik. Harga asli + Fee 250K (BISA NEGO SILAHKAN DM)."

"WTS VIP TIMUR INTERNATIONAL FRIENDLY MATCH INDONESIA VS ARGENTINA," kata warganet lain.

Suporter yang ingin menyaksikan langsung Indonesia versus Argentina tidak perlu khawatir karena tiket akan kembali dijual pada Selasa (6/6/2023) dan Rabu (7/6/2023) untuk umum.

Tiket termurah, kategori III, dibanderol Rp 600 ribu.

Kategori II dilepas seharga Rp 1,2 juta.