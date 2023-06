Ikut Kejurwil Barat Sumsel, Judo Sumut Raih 2 Emas, 5 Perak dan 10 Perunggu

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Kejuaraan Judo Wilayah Barat di Kota Lubuklinggau, Sumatra Selatan berakhir Minggu (4/6/2023).

Pada kategori senior, tim judo Sumatra Utara sukses meraih 2 medali emas, 2 perak dan 3 medali perunggu.

Total Sumut meraih 2 emas, 5 perak dan 10 perunggu di Kejurwil itu.

Dua emas diraih Sumut lewat pejudonya di pelatnas Winner Felix Panggabean di nomor -66 kg putra dan Nanda Olivia Banurea di nomor -70 kg putri.

Pada final -66 kg, Winner mengalahkan pejudo tuan rumah Galan Agusto Salim.

Sebelumnya Winner melibas Bustomy Abdillah (DKI Jakarta) dan Gusti Aprinaldo (Jambi).

Sementara di kelas-70 kg putri, Nanda Olivia Banurea meraih medali emas setelah menyapu bersih empat kemenangan atas Nindy Natalia (DKI Jakarta), Nur Abina Siregar (Lampung), Leovi Awtatia (Jambi) dan Debi Aryani (Bangka Belitung).

Kesempatan Sumut meraih emas sayangnya pupus di nomor -73 kg. Fadli Ardiansyah Manik tumbang dari Chandra Kurnia Rettob di final.

Sumut juga harus puas dengan medali perak di kelas -78 kg putri. Helena Susyen meraih 2 kemenangan atas Tiara Shinta Fristylia (DKI Jakarta) dan Anggelin Natasya (Jambi) serta kalah dari Rizki Gita Amelia (Banten).

Sementara perunggu diraih Willy Pratama di kelas -90 kg putra, Febby Landa Marlina di kelas -45 kg putri dan Della Sri Trinita di kelas -52 kg putri.

Dengan hasil ini Sumut berada di urutan ketiga klasemen juara umum di bawah DKI Jakarta dan Lampung.

Yang membanggakan atlet judo putri Sumut Nanda Olivia Banurea dinobatkan sebagai best of the best alias pemain terbaik putri.

Ketua Pengprov PJSI Sumut, Muhammad Arief Fadhillah mengatakan hasil di Kejurwil ini bahan evaluasi bagi tim judo Sumatra Utara, terutama untuk atlet pelatda yang dipersiapkan menghadapi PON 2024.

"Hasil Kejurwil ini untuk junior membuktikan pembinaan berjalan lancar, walaupun memenuhi target, faktor pengalaman bertanding. Untuk senior seharusnya bisa kita ambil 4 emas, tapi itulah pertandingan kadang grafik ada naik dan turun. Tapi kita syukuri dapat 2 emas, apresiasi untuk perjuangan anak-anak," kata Arief saat dikonfirmasi, Selasa (6/6/2023).