Video Klip Putri Ariani Bareng Nicky Tirta Tahun 2019 Disorot, Adegan Jadi Kenyataan di AGT 2023 

TRIBUN-MEDAN.com - Sebelum mendapatkan Golden Buzzer America's Got Talent 2023, Putri Ariani sempat berkolaborasi dalam video klip Nicky Tirta.

Kini video klip itu pun menjadi sorotan karena dianggap menjadi kenyataan.

Putri Ariani menuai banyak ucapan selamat usai mendapatkan Golden Buzzer America's Got Talent 2023.

Putri Ariani tampil memukau di America's Got Talent (kolase youtube america's got talent)

Salah satunya dari artis Nicky Tirta.

Nicky Tirta memberikan ucapan selamat sambil mengunggah video lawasnya bersama gadis 17 tahun itu.

"Congrats @arianinismaputri!! Buat pencapaiannya di America’s Got talent. Very proud of you," tulis Nicky Tirta di Instagram pribadinya.

Ia pun menceritakan awal perkenalannya dengan Putri Ariani pada 2019.

Baca juga: Sosok Ayah di Balik Putri Ariani Dapat Tiket Emas di Americas Got Talent, Rela Resign Demi Anak

Putri sempat berkolaborasi dengan Nicky Tirta dalam video klip lagunya yang berjudul "Pacu Semangatmu".

"Kenal Putri awal tahun 2019 di Jogja, sempat collab video duet bareng ini dan langsung kagum banget sama talentanya," tulis Nicky Tirta.

Ia pun memuji kepribadian Putri yang baik.

"Dan Putri baik banget, sempat mau bantuin jadi model video klip juga di Jakarta tahun 2020. Dan ternyata sekarang makin hebat. Sukses terus buat kamu, hwaiting," sambungnya lagi.

Dalam video klip lagu berjudul 'Pacu Semangatmu' itu, Putri Ariani berperan sebagai gadis muda yang sedang tampil di atas panggung menggunakan pianonya.

Penampilannya membuat banyak orang kagum dan seluruh penonton berdiri memberikan tepuk tangan.

Baca juga: Raih Golden Buzzer AGT 2023, Keseharian Putri Ariani di Sekolah, Ternyata Punya Segudang Prestasi

Hal ini pun langsung mengingatkan pada momen Putri mendapatkan standing ovation dari para juri dan seluruh penonton AGT 2023.