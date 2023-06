PREDIKSI SKOR Italia vs Uruguay Final Piala Dunia U20, Siapa Juara? Live Streaming Uruguay vs Italia

Instagram @cbf_futebol

Laga Italia U20 vs Brasil U20 yang berkesudahan 3-2 kemenangan Italia. Link live streaming Brasil vs Republik Dominika, prediksi skor dan head to head di Piala Dunia U20. PREDIKSI SKOR dan Susunan Pemain Final Piala Dunia U-20, Uruguay vs Italia, Bakal Lahir Juara Baru