Lolly Hapus Nama Dedola di Akun Instagramnya dan Singgung Soal Merelakan, Anak Nikita Mirzani Sadar? 

Ada yang berbeda dari akun Instagram milik Laura Meizani, putri sulung Nikita Mirzani @1aurabd.

Ia menghapus banyak postingan dan hanya menyisakan empat. Dua di antaranya disertai keterangan.

Dalam unggahannya itu, ia pun menyinggung soal merelakan.

"Let it hurt then let it go," demikian tulis Lolly, sapaan akrab Laura Meizani.

Kemudian pada keterangan lainnya, Lolly hanya menulis, "Refreshing mind."

Keterangan yang disampaikan Lolly pada postingannya, mungkin tak lepas dari masalahnya dengan sang ibu, Nikita Mirzani.

Keduanya bertengkar. Bahkan Nikita Mirzani menyetop untuk membiayai sekolah Lolly di London, Inggris.

Lolly kini mengalami kesulitan finansial. Ia tak bisa membayar uang sekolah.

Perubahan lainnya di Instagram Lolly, yakni tak lagi menyematkan Dedola di belakang nama akunnya.

Dedola merupakan nama belakang ayah sambungnya, yakni Antonio Dedola.

Ia adalah sosok yang bertanggung jawab membawa Loly ke luar negeri.

Tentu saja hal itu menghebohkan publik karena Dedola terlibat konflik dengan Nikita Mirzani.

Antonio Dedola Dituding Pacari Lolly, Nikita Mirzani Bongkar Sikap Ex dan Anaknya