Sinopsis Drakor Love to Hate You, Kisah Petemuan Dua Orang yang Tak Percaya pada Cinta

Drakor Love to Hate You tayang pada tanggal 10 Februari 2023 lalu dengan total terdiri atas 10 episode.

TRIBUN-MEDAN.COM - Drakor Love to Hate You merupakan drama romantis komedi yang mengisahkan pertemuan dua orang yang tak percaya pada cinta sejati.

Love to Hate You disutradarai oleh Kim Jeong Kwon dengan total terdiri atas 10 episode.

Drakor Love to Hate You ini diperankan oleh Kim Ok Bin dan Teo Yoo sebagai pemeran utama.

Beberapa selebriti terkenal Korea Selatan juga ikut berperan dalam drama komedi romantis ini, termasuk Ji hoon Kim, Ko Won-hee, Lee Joo-bin, Song Ji-woo, dan Gyu-su Jeong.

Drama ini mulai tayang pada tanggal 10 Februari 2023 lalu dan mendapatkan respon positif dari penonton.

Love to Hate You menceritakan kehidupan Yeo Mi-ran (diperankan oleh Kim Ok-vin) dan Nam Kang-ho (diperankan oleh Yoo Teo).

Yeo Mi-ran adalah seorang pengacara muda yang bekerja bersama sahabatnya.

Dia tidak pernah percaya pada pria atau cinta, sehingga sering menjalin hubungan dengan pria lain meskipun sudah berpacaran dengan seseorang.

Pengalaman-pengalaman buruk membuatnya tidak percaya pada pria, seperti melihat pacarnya berselingkuh. Oleh karena itu, Yeo Mi-ran tampak tenang dan bisa memprediksi hal tersebut.

Sebagai contoh, sahabat pria yang selama ini dianggap langka dan sangat baik, lama menyukai teman Shin Na-eun (diperankan oleh Go Won-hee), ternyata sudah pacaran dengan wanita lain selama tujuh tahun.

Hal tersebut membuat Yeo Mi-ran memutuskan untuk pindah pekerjaan dan bekerja di Gilmu Law Firm yang lebih fokus pada masalah industri hiburan.

Di sana, dia bertemu dengan Nam Kang-ho, sosok yang dianggap Yeo Mi-ran sebagai sesuatu yang baru, belum pernah dia temui dalam banyak hubungan singkatnya.

Nam Kang-ho adalah seorang aktor terkenal di Korea yang dikenal karena ketampanan, kecerdasan, kebaikan, dan kemampuan aktingnya. Drama romantis adalah keahliannya yang terkenal.

Dia bahkan memiliki kemampuan mencium yang sangat baik karena sering ditampilkan dalam drama dan dihargai oleh penonton.