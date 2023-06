SEMASA HIDUP, Ini 10 Rekrutan Termahal Berlusconi di AC Milan, Ronaldinho Kalah dari Eks Kernet

TRIBUN-MEDAN.COM - Eks Presiden AC Milan Silvio Berlusconi meninggalkan warisan 28 trofi sebagai pemilik I Rossoneri antara 1986-2017.

Seperti diketahui, Silvio Berlusconi wafat dalam usia 86 tahun pada Senin (12/6/2023) pagi waktu Italia.

Dalam misinya meraih segunduk gelar bagi Milan, Silvio Berlusconi dengan bantuan juru transfernya mendatangkan sejumlah pemain top.

Dalam daftar 10 pembelian termahal AC Milan era Silvio Berlusconi, posisi Ronaldinho dan Zlatan Ibrahimovic kalah nilainya dari mantan kenek bus ini.

Dilansir dari BolaSport.com, berikut ini daftar 10 pemain rekrutan termahal AC Milan era Silvio Berlusconi.

My deepest condolences on the passing of Silvio Berlusconi.

He will be greatly missed by milion of football fans.

Addio Presidente.

RIP ???? pic.twitter.com/1cIH6Xz16k

— Erick Thohir (@erickthohir) June 12, 2023

Baca juga: PREDIKSI SKOR Chelsea VS Liverpool, Jadwal Liga Inggris 2023/2024: MU, Man City, Arsenal, Newcastle

Baca juga: HARGA Harry Kane Mahal, Erik Ten Hag Frustasi Dibuat Tottenham? Man United Bidik 3 Penyerang Ini

Baca juga: PREDIKSI SKOR Finlandia v Slovenia, Portugal vs Bosnia, Ronaldo? Jadwal Lengkap Kualifikasi EURO2024

10. Andriy Shevchenko

Eks striker maut timnas Ukraina ini diboyong dari Dynamo Kyiv pada 1999.

Shevchenko datang dengan label transfer 23,91 juta euro, sangat tinggi pada zamannya.

Nilai mahal itu terbayar oleh kontribusi 173 gol selama 7 musim dengan ukiran gelar-gelar top, terutama Liga Champions 2002-2003.