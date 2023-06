Kreasi Netizen Bikin Messi Mendadak Datang ke Jakarta, Ada di Bandara Soetta dan Kalibata, Kok Bisa?

TRIBUN-MEDAN.COM - Timnas Indonesia vs Argentina dijadwalkan berduel di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin (19/6/2023) dalam agenda FIFA matchday.

Sudah terkonfirmasi bahwa Lionel Messi tidak akan memperkuat timnas Argentina dalam laga uji coba melawan timnas Indonesia.

Namun, Lionel Messi tiba-tiba 'muncul' di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) dan Kalibata.

Lho kenapa kok bisa?

Seperti diketahui, Messi sang superstar Albiceleste diberi jatah beristirahat dan melewatkan pertandingan kontra skuad Merah-Putih.

"Messi, (Nicolas) Otamendi, dan (Angel) Di Maria harus beristirahat," kata pelatih Argentina, Lionel Scaloni, seperti dikutip BolaSport.com dari La Nacion.

"Ini keputusan saya. Mereka tidak memintanya."

"Mereka memang harus istirahat. Mereka pantas mendapatkannya dibanding pemain lain," ujar dia.

Pasukan Argentina tiba di Jakarta pada Jumat (16/6/2023) tanpa kehadiran Messi.

Netizen Indonesia pun berkreasi atas ketidakhadiran pemilik tujuh Ballon d'Or itu.

Salah satu warganet mengunggah foto hasil rekayasa yang membuat Messi seakan-akan ikut rombongan Argentina.

Lebih unik lagi, ada gambar Messi dalam kamar hotel dengan keterangan lokasi di Kalibata.

Welcome to Indonesia Timnas Argentina, welcome to Indonesia bang Messi ????????

Enjoy Indonesia ????????