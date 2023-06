Akan Diekspor Agustus Mendatang, Produksi Jahe Sumut Capai 3,6 Juta Kilogram Pada Kuartal 1

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Pada Agustus 2023 mendatang, komoditas jahe segar asal Sumatera Utara direncakan akan melakukan ekpor perdana ke Amerika Serikat dengan estimasi nilai ekspor sebesar $210.000.

Hal tersebut menunjukkan potensi yang besar dalam ekspor jahe segar dari Sumatera Utara ke Amerika.

Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara, produksi komoditas jahe segar asal Sumatera pada kuartal I 2023 telah mencapai 3.655.356 kilogram.

Jumlah tersebut berasal dari 22 Kabupaten atau Kota di Sumatera Utara yang merupakan daerah sentra produksi komoditas jahe.

"Luas tanam jahe di seluruh daerah di Sumatera Utara berjumlah 727.984 meter persegi dengan luas panen pada Januari hingga Maret 2023 sebanyak 2.498.090 meter persegi," Ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara, Rajali.

Adapun daerah terbesar di Sumut yang memproduksi jahe segara adalah Kabupaten Simalungun dengan jumlah 1.756.490 kilogram, kemudian disusul Toba Samosir 788.000, Tapanuli Utara dengan jumlah 317.214 kilogram, Deli Serdang 202.650 kilogram

Kemudian Samosir 161.900 kilogram, Tapanuli Selatan 144.820 kilogram, Pakpak Bharat 118.800 kilogram, Dairi 87.580 kilogram, Humbang Hasundutan 48.550 kilogram, Asahan 48.550 kilogram dan daerah lainnya

Sementara itu, Ketua Asosiasi UMKM Sumut Ujiana Sianturi mengatakan bahwa komoditas jahe asal Sumut tersebut akan diekspor ke Amerika Serikat dengan jumlah 60 ton per bulannya, dengan harga yang ditawarkan yaitu tiga dolar AS per kilogram.

"Minimal 60 ton per bulannya sesuai permintaan buyer dari USA," kata Ujiana.

Diketahui, produksi jahe segar dari Sumatera Utara yang akan dipasarkan ke Amerika telah memenuhi standar ketat yang ditetapkan oleh U.S. Food and Drug Administration (FDA)

(cr10/tribun-medan.com).