Sosok Profesor Baharuddin, Rektor UNIMED Terpilih Periode 2023-2027, Berikut Daftar Karya Ilmiahnya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Prof. Dr. Baharuddin S.T., M.Pd. resmi terpilih dalam sidang rapat senat Universitas Negeri Medan, sebagai rektor periode 2023-2027.

Mengenal sosok Prof. Baharuddin, perjalanannya di dunia pendidikan tidaklah singkat.

Pria asal Ulusalu Bastem, Sulawesi Selatan kelahiran, 31 Desember 1966 ini merupakan guru besar di Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan, jurusan Teknik Elektro.

Perjalanan pendidikannya dimulai dengan menempuh, pendidikan S1 di Universitas Negeri Makassar Jurusan Pendidikan Teknik Elektro dan ditambah, Universitas Islam Sumatera Utara Jurusan Teknik Elektro.

Kemudian beliau melanjutkan studi S2 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI Bandung) pada tahun 1994-1997 dengan jurusan Pengembangan Kurikulum.

Dengan ketekunan dan kegigihannya, dia pun memantapkan pendidikan S3 di Universitas Negeri Jakarta dengan memilih jurusan Teknologi Pendidikan pada 2009-2012.

Berbagai pretasi dan pengalamannya dibidang pendidikan, membuatnya dianugerahi sebagai Ketua Prodi Berprestasi III pada Tahun 2015 di UNIMED dan mendapatkan Tanda Kehormatan Satpalancana Karya Satpa XX Tahun dari Presiden RI.

Tak hanya itu, karyanya didunia pendidikan, juga tergores pada berbagai Karya Ilmiah.

Prof. Baharuddin juga aktif mengikuti kegiatan ilmiah lainnya, baik sebagai pemakalah dan peserta, menulis artikel dibidang pendidikan yang diterbitkan dalam berbagai jurnal ilmiah, dan bahan-bahan perkuliahan.

Adapun penelitian yang pernah ia hasilkan diantaranya :

Pengembangan Model Pembelajaran Dan Bahan Ajar Berbasis Multimedia Interaktif Untuk Meningkatkan Kopetensi Praktek Siswa SMKN di Kabupaten Langkat pada tahun 2015 Rancang Bangun Web E-Learning Pada Mata Kuliah Pembangkit Energi Listrik di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik UNIMED Medan pada tahun 2016 Pemetaan Kompetensi Dan Pengembangan Model Pembelajaran Inovatif Kreatif Berbasis E-Learning Yang Berorientasi Life Skill Bagi Peserta Latihan Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Medan, Sumatera Utara pada tahun 2017 Pengembangan Program Studi Baru Rekayasa Perangkat Lunak dan Elektronika Vokasional diJurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan pada tahun 2018 Pengembangan Model Pembelajaran Inovatif Kreatif Berbasis E-Learning Yang Berorientasi Life Skill Bagi Peserta Latihan Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Medan, Sumatera Utara pada tahun 2018 Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis WEB untuk Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa pada Mata Kuliah Penggunaan dan Pengaturan Motor Listrik Pendidikan Teknik Elektro pada tahun 2019.

Penelitiannya juga dia tuangkan dalam berbagai artikel yang sudah terakreditasi nasional dan internasional.

Selain itu, beliau juga berperan aktif dalam mengikuti belbagai seminar, symposium, pelatihan, ToT dan juga bimtek mengenai perkembangan teknologi pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Kementerian, Perguruan Tinggi dan Luar Negeri.

Peran Profm Baharuddin di dunia pendidikan, juga teraplikasi lewat berbagai Haki yang telah ia hasilkan, diantaranya : Penciptaan Buku: Generator dengan Nomor dan Tanggal Permohonan EC00201927706 pada 28 Januari 2019, Dilemma Between Applying Coherent Principle And Signaling Principles In Interactive Learning Media pada bulan Juli 2019 dan Transforming Learning Space For Elementary School Children With Special Needs pada bulan Juli 2019.

Beberapa buku yang telah dia rampungkan diantaranya :

Generator (2016), Modul Praktikum Pengaturan Dan Pengaman Motor (2017)

Modul Praktikum Mengoperasikan PLC (2017)

Modul Praktikum System Pembumian (2017), dan Modul Praktikum Instalasi Otomasi Listrik Industri (2017)

Karena pengalamannya, Prof. Baharuddin juga turut serta dalam merumuskan Kebijakan Publik / Rekayasa Sosial Lainnya seperti Penelaah dan Penulis Soal Test Kompetensi Bidang Untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tingkat Nasional dari Kemendikbud pada tahun 2016, Penyusunan Kisi – Kisi Soal UTN Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2016, serta menjadi dosen penguji Ukin pada Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Di usianya yang ke 53 tahun, beliau juga terus giat dalam melakukan pengabdian masyarakat dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta.

