Usli Sarsi Undang Aqua Dwipayana Untuk Motivasi Pegawai Mahkota Group, Mahasiswa/Pegawai/Dosen MTU

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional Dr. Aqua Dwipayana memberikan berbagai pengalaman meningkatkan komunikasi dan motivasi kepada pegawai PT Mahkota Group Tbk, mahasiswa dan dosen Universitas Mahkota Tricom Unggul (MTU).

“Kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas para pegawai PT Mahkota Group Tbk baik yang bertugas di kantor pusat maupun yang di lapangan, serta civitas akademika Universitas MTU,” ungkap Direktur Utama PT Mahkota Group Tbk Usli Sarsi, Jumat (16/6).

Motivasi dan kemampuan komunikasi yang dimiliki pegawai kata Usli sangat menentukan keberhasilan perusahaan atau institusi dalam mencapai tujuan. Karena itu pegawai perlu mendapat motivasi dan kemampuan komunikasinya. Ini terus ditingkatkan sehingga pegawai memiliki motivasi dan kemampuan komunikasi yang lebih baik.

“Dr. Aqua Dwipayana adalah pakar komunikasi dan motivator nasional. Ilmu dan pengalaman yang dimiliki sangat berguna dalam meningkatkan motivasi kerja dan kemampuan berkomunikasi,” sebut Usli.

Dihadapan mahasiswa MTU, Dr. Aqua Dwipayana berbagi pengalaman bagaimana sukses belajar dan kerja.

Menurutnya dalam belajar ada empat hal yang jangan dilupakan yakni belajar ikhlas, belajar cerdas, belajar keras dan belajar tuntas. Karena itu orang kreatif mampu merencanakan masa depan. Jangan menutupi kemalasan dengan berbagai alasan.

Direktur Utama PT Mahkota Group Tbk memberikan cinderamata kepada Dr Aqua Dwipayana pada kegiatan peningkatan komunikasi dan motivasi.

Kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam proses pembelajaran menuju masa depan

Untuk itu tingkatkan keterampilan komunikasi tulisan, lisan dan non verbal.

“Untuk menempuh kesuksesan diperlukan komitmen, konsisten dan kredibilitas. Jadilah mahasiswa yang inspiratif dengan memperkaya ide dan kreatif, memilki personal branding yang kuat, memiliki karya nyata dimanapun dia berada, ucapannya mampu menyentuh hati manusia, mencintai ilmu pengetahuan dan menjalani hidup dengan passion,” tegasnya.

Sedangkan dihadapan pegawai PT Mahkota Group Tbk dan civitas MTU, Doktor Komunikasi lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran menyampaikan materi bertajuk “Motivasi Budaya Kerja untuk Meningkatkan Kerja”.

“Jantung dan jiwa sebuah institusi adalah kreativitas dan inovasi. Karena itu bekerjalah dengan baik agar anda juga dipertemukan dengan orang yang baik pula,” pesan penulis buku super best seller trilogi The Power of Silaturahim.

Sementara itu Rektor Universitas MTU, Dr. Dompak Pasaribu, S.E., M.Si., CPA, CACP mengucapkan terima kasih kepada Direktur Utama PT. Mahkota Group Tbk, Usli Sarsi yang telah menghadirkan Dr. Aqua Dwipayana dalam memberikan pengalaman dalam berkomunikasi dan meningkatkan motivasi belajar kepada mahasiswa dan dosen dan pegawai. Ia berharap pengalaman yang diberikan memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dan dosen serta pegawai.

(*)