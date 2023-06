Deretan Drama Korea dengan Rating Tertinggi di Minggu Ketiga Juni 2023

King the Land dan My Perfect Stranger masuk daftar drakor dengan rating tertinggi minggu ketiga Juni 2023

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut drama Korea dengan rating tertinggi sepanjang penayangan di minggu ketiga, 12-18 Juni.

Sepanjang bulan Juni, terdapat sejumlah drakor yang berhasil mencetak popularitas dan mendapat rating tinggi.

Adapun drakor dengan rating tertinggi di minggu ketiga bulan Juni tahun 2023 dikuasai oleh The Real Has Come yang kemudian disusul oleh Dr Romantic 3.

Berikut 6 drama Korea dengan rating tertinggi sepanjang penayangan di minggu ketiga.

1. The Real Has Come

The Real Has Come merupakan drakor dengan rating tertinggi di minggu ketiga bulan Juni (12-18, 2023). Ratingnya pada penayangan Sabtu 17 Juni adalah 18.1 persen dan 20.2 % pada Minggu 18 Juni.

The Real Deal Has Come! adalah serial drama Korea terbaru yang mulai tayang pada 25 Maret 2023 di KBS.

Drama ini disutradarai oleh Han Joon Seo dan naskahnya ditulis oleh Jo Jung Joo.

Serial ini juga dibintangi oleh Baek Jin Hee, Ahn Jae Hyun, Kim Sa Kwon, Cha Joo Young, Cha Hwa Yun, dan Choi Dae Chul.

The Real Has Come menceritakan kisah Oh Yeon Doo sebagai seorang guru bahasa Korea yang memberikan kuliah online dan telah menjadi selebritas internet.

2. Dr Romantic 3

Dr Romantic 3 merupakan drakor dengan rating tertinggi kedua. Ratingnya pada penayangan Sabtu 17 Juni adalah 16.8 % .

Drama Korea atau drakor Dr Romantic 3 resmi ditayangkan pada tanggal 28 April 2023 lalu. Dr Romantic 3 adalah lanjutan dari Dr Romantic dua musim sebelumnya.

Dr Romantic 3 mengambil latar belakang di dunia medis dan menceritakan upaya para tenaga medis dalam menyelamatkan pasien.

Dr Romantic 3 ini juga menampilkan prosedur penanganan medis yang menarik bagi penonton, serta memberikan pengetahuan tentang tindakan medis dan proses pembedahan.

Seperti musim sebelumnya, sutradara Yoo In Sik kembali bekerja sama dengan aktor Ahn Hyo Seop, yang berperan bersama Lee Sung Kyung atau dikenal sebagai Biblee.

3. King the Land

Meski baru tayang, King the Land merupakan drakor dengan rating tertinggi ketiga. Ratingnya pada penayangan Sabtu 17 Juni adalah 5.1