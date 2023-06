TRIBUN-MEDAN.com - Tutupi perselingkuhan, Syahnaz Sadiqah chat di aplikasi ojol dan beli iPhone untuk Rendy Kjaernett.

Perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett menjadi sorotan publik.

Adik kandung Raffi Ahmad, Syahnaz Sadiqah diisukan tengah ber selingkuh dengan lawan main sinetronnya, Rendy Kjaernett padahal keduanya sudah menikah dan mempunyai anak.

Lady dan Rendy (kiri) Syahnaz (kanan) - Istri aktor Rendy Kjaernett beberkan dugaan perselingkuhan suaminya dengan Syahnaz Sadiqah. (Instagram @ladynayoan dan @syahnazs)

Istri Rendy Kjaernett, Lady Nayoan membongkar isi chat per selingkuhan Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett.

Keduanya asik saling membalas pesan lewat aplikasi gojek dengan panggilan mesra.

Chat di aplikasi Gojek ini dilakukan agar tidak ketahuan pasangan masing-masing.

Terdapat tiga tangkapan layar isi percakapan Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett.

Imbas dari per selingkuhan tersebut, nama Raffi Ahmad menjadi trending topik di Twitter.

Bahkan kasus dugaan perselingkuhan Syahnaz Sadiqah kembali ramai dikaitkan dengan keturunan keluarga 'Ahmad' yang belakangan ini banyak diisukan berselingkuh termasuk Alshad Ahmad.

Warganet menilai jika keluarga besar Raffi Ahmad lekat dengan citra per selingkuhan.

Syahnaz Sadiqah diisukan berselingkuh dengan aktor Rendy Kjaernett, suami Lady Nayoan. (Istimewa)

"Welcome to the club Syahnaz, circle Raffi Ahmad memang juara soal ginian," tulis warganet.

"Siklus per selingkuhan keluarga Raffi emang ngeri," timpal warganet lain.

Hingga kini belum ada penjelasan dari pihak Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett mengenai tudingan Lady Nayoan.

Selain itu, Syahnaz Sadiqah juga disebut-sebut membelikan iPhone untuk Rendy dengan nomor baru yang dipakai khusus untuk komunikasi keduanya.

