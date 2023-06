Sosok Viral Emak Nyanyi 'Yu Brik My Hat Brik My Hoff', Ternyata Pernah Konflik dengan Nikita Mirzani

TRIBUN-MEDAN.com - Belakangan ini viral emak-emak yang menyanyikan lagu dengan lirik 'Yu brik may hat brik my hoff'.

Tak pelak, banyak netizen yang memparodikan video dari cara bernyanyi emak-emak tersebut.

Lantas, siapakah sosok yang viral tersebut?

Emak-emak ini viral karena menyanyikan lagu dengan lirik yang berbeda dari aslinya.

Lirik tersebut aslinya adalah 'You break my heart break my hope' yang merupakan bagian dari lagu Loneliness milik Putri Ariani, penyanyi Indonesia peraih Golden Buzzer di America's Got Talent.

Namun seorang wanita berhijab menyanyikan lagu tersebut dengan pengucapan yang unik hingga viral. Belakangan terkuak wanita itu adalah seorang artis.

Warganet alias netizen menilai pembawaan Tessa Mariska menyanyikan lagu 'Loneliness' lucu dan menggelitik.

Berikut lirik lagu Loneliness yang dinyanyikan Tessa Mariska:

Yu brik ... my hat...

Brik may hoff...

Yu brik may hat ...

Bir .. Brik may...