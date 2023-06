6 Alasan Kamu Harus Nonton Drakor See You in My 19th Life, Reinkarnasi dalam Mencari Cinta Pertama

Drama See You in My 19th Life tayang di tvN pada tanggal 17 Juni 2023 lalu dengan pemain utama Shin Hye Sun dan Ahn Bo Hyun.

TRIBUN-MEDAN.COM - See You in My 19th Life merupakan drakor yang mengisahkan tentang wanita bernama Ban Ji Eum, wanita yang memiliki kemampuan mengingat kehidupan sebelumnya.

Drakor See You in My 19th Life disutradarai oleh Lee In-jung, yang sebelumnya menyutradarai drama seperti Fight For My Way (2017) dan Love Alarm (2019).

Selain menampilkan aktor dan aktris ternama Korea, ini 6 alasan kamu harus menonton drakor See You in My 19th Life .

1. Diadaptasi dari Komik

Drama Korea "See You in My 19th Life" merupakan adaptasi dari komik web Naver yang berjudul sama, yang ditulis oleh Lee Hye.

Komik web "See You in My 19th Life" telah dipublikasikan dari tanggal 6 Juni 2020 hingga Oktober 2022.

2. Dibintangi aktor dan aktris ternama

Drama ini dibintangi oleh Shin Hye Sun dan Ahn Bo Hyun sebagai pemeran utamanya.

Kedua aktor ini sudah terkenal di kalangan pecinta drama Korea.

Shin Hye Sun dikenal melalui drama seperti "Still 17", "Angel's Last Mission: Love", dan "Mr. Queen", sedangkan Ahn Bo Hyun telah membintangi drama seperti "Itaewon Class", "Kairos", dan "Yumi's Cells".

3. Alur ceritanya menarik

Cerita dalam drama "See You in My 19th Life" sangat menarik. Drama ini mengisahkan tentang Ban Ji Eum yang telah mengalami reinkarnasi sebanyak 18 kali dan menjalani kehidupan yang berbeda di berbagai zaman.

Dalam kehidupan keempatnya, dia menjadi alkemis, lalu di kehidupan kelima menjadi pendekar pedang, di usia 14 menjadi penari flamenco, dan di usia 17 menjadi anggota rombongan sirkus.