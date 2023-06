JADWAL Liga 1 Persib vs Madura United Disiarkan Langsung, PSM vs Persija, Persis Solo vs Persebaya 

TRIBUN-MEDAN.com - Jangan lewatkan duel seru, siaran langsung Liga 1 musim 2023/2024 yang akan dimulai akhir pekan ini.

Simak jadwal siaran langsung liga 1 di antaranya juara bertahan PSM Makassar vs Persija, Persib vs Madura United hingga Persis Solo vs Persebaya

Duel Liga 1 disiarkan live.

Laga pembuka Liga 1 2023/2024 mempertemukan Bali United vs PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Sabtu (1/7/2023) pukul 15.00 WIB.

Liga 1 musim ini akan diselenggarakan dalam dua Waktu Indonesia Barat, pukul 15.00 dan 19.00 WIB, terkecuali saat bulan Ramadan yang dilangsungkan pada pukul 20.30 WIB.

Jadwal Liga 1 2023/2024 Pekan 1

Sabtu, 1 Juli 2023

Pukul 15.00 WIB – Bali United vs PSS (live Indosiar)

Pukul 19.00 WIB – Persis Solo vs Persebaya (live Indosiar)

Minggu , 2 Juli 2023

Pukul 15.00 WIB – Dewa United vs Arema FC (live Vidio)

Pukul 15.00 WIB – Persib vs Madura United (live Indosiar)

Pukul 19.00 WIB – Persija vs PSM (live Indosiar)

Pukul 19.00 WIB – Barito Putera vs Persita (live Vidio)