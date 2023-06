Spoiler Drakor King The Land Episode 5, Apakah Sa Rang dan Gu Won Memiliki Hubungan Spesial?

TRIBUN-MEDAN.com - Drakor King the Land akan memasuki episode 5 pada Sabtu, 1 Juli 2023 mendatang.

King the Land episode 5 ini tentu ditunggu-tunggu oleh pecinta K-Drama, khususnya pengemar Yoona SNSD dan Junho 2PM.

Pada tayangan King the Land episode 5 nanti, Gu Won tampaknya semakin penasaran dan ingin mengetahui banyak hal soal Sa Rang.

Drama ini merupakan karya dari sutradara Im Hyun Wook yang sebelumnya sukses menggarap drama Reflection of You (2021) dan A Person You May Know (2017).

Drama Korea King the Land dijadwalkan tayang pada slot Sabtu-Minggu malam pada tanggal 17 Juni yang lalu.

Selain ditayangkan di JTBC, drama ini juga akan dirilis di Netflix.

Pada episode sebelumnya, setelah perjalanan untuk syuting materi promosi bersama Gu Won (Lee Junho 2PM), Cheon Sa Rang (Yoona SNSD) berhasil membuat beberapa pegawai hotel iri padanya dan sekarang dipindahkan ke King The Land.

King The Land sendiri merupakan bagian dari King Hotel yang secara khusus melayani tamu kelas atas atau naratama.

Di sisi lain, Gu Won semakin tertarik pada Sa Rang.

Namun, dia bingung tentang bagaimana seharusnya dia memperlakukan Sa Rang.

Dia berusaha untuk mengajak Sa Rang makan malam bersama, tetapi ditolak.

Akibatnya, Gu Won meminta sekretarisnya untuk mengundang Sa Rang makan malam dalam rangka penyambutan di King The Land.

Namun ternyata tidak hanya mereka berdua yang makan malam, seluruh tim King The Land juga hadir dan makan malam bersama.

Suasana menjadi canggung terutama bagi Sa Rang. Sa Rang merasa bahwa Gu Won tidak peka dan tidak memahami kondisi orang lain.