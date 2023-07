Suzuki Luncurkan New XL7 Hybrid, Mobil Listrik Ramah Lingkungan Bergaransi Baterai 8 Tahun

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan produk terbaru New XL7 Hybrid dengan mengusung tagline "New Energy to Move Further" Pads Sabtu (1/7/2023)

New XL7 Hybrid menandai keberadaannya sebagai SUV 7 penumpang ramah lingkungan dengan teknologi hybrid pertama di kelasnya yang juga memberikan garansi baterai mobil hingga 8 tahun

"Hal ini tentunya akan semakin memberi kenyamanan bagi konsumen maupun penggunanya dengan garansi baterai mobil 8 tahun," ujar Hendro H Kaligis, Management PT Suzuki Indomobil Sales.

Tampilan gagah dan dinamis ala Suzuki New XL7 Hybrid plus bahan bakar irit diyakini akan mampu bersaing dengan mobil-mobil lain.

XL7 Hybrid ini merupakan aktualisasi komitmen dari Suzuki yang berupaya memenuhi kebutuhan akan SUV ramah lingkungan untuk mobilitas keluarga modern sehari-hari.

"Suzuki terus menghadirkan berbagai inovasi untuk menghadirkan produk dan layanan yang lebih baik untuk mendukung kebutuhan sehari-hari pelanggan. Seperti yang kami lakukan saat ini, New XL7 Hybrid ini adalah wujud kesinambungan Suzuki akan kontribusi terhadap dunia yang berkelanjutan," ungkapnya.

New XL7 Hybrid memiliki fungsi engine auto start-stop yang bekerja untuk meminimalisir penggunaan bahan bakar ketika tidak diperlukan, sehingga emisi gas buang serta konsumsi bahan bakar pun dapat dikurangi selama perjalanan.

Sementara itu, Stepanus Ginting Operation Manager PT Arista Sukses Abadi menambahkan, pihaknya optimis New XL7 Hybrid akan banyak diminati konsumen.

Pihaknya menargetkan penjualan sekitar 100 hingga 150 unit sebulan di wilayah Sumatera Utara.

"Selama bulan Juli ini, kami akan memberikan hadiah langsung emas 25 gram bagi pembeli New XL7 Hybrid. Kami juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi konsumen yang membeli secara kredit dengan Dp 5 hingga 10 persen," ujarnya.

Dikatakannya, saat ini Suzuki menggabungkan kelebihan kelebihan yang sudah ada di XL7 dengan penambahan teknologi SHVS yang ramah lingkungan.

Penggunaan teknologi SHVS menjadikan New XL7 Hybrid sebagai pelopor SUV 7 penumpang di kelasnya yang menggunakan teknologi hybrid.

"Keluarga Indonesia bisa segera merasakan pengalaman baru berpetualang bersama New XL7 Hybrid sekaligus berkontribusi positif terhadap lingkungan," jelasnya.

Saat ini, New XL7 Hybrid menggunakan mesin K15B yang dipadukan dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

SHVS meliputi 2 komponen penting yaitu Integrated Starter Generator (ISG) dan Lithium-ion battery yang akan membantu meringankan kinerja mesin 1.500cc berkode K158.

"Pengalaman berkendara yang seru, menyenangkan dan penuh gaya selalu bisa ditemukan di balik kemudi New XL7 Hybrid, baik ketika menjalani rute keseharian maupun berpetualang menuju tempat menakjubkan," Katanya.

(cr10/Tribun-Medan.com)