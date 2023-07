DUEL BERGENGSI Persija vs PSM Liga 1, Prediksi Skor Persija vs PSM dan Live Streaming Persija vs PSM

(Twitter/PSM Makassar)

Duel Penuh Gengsi Persija Vs PSM di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Rumput Dipastikan Aman. Ini Link Nonton live streaming persija vs psm via HP. Sebelumnya PSM Makassar berhasil menang dari Madura United dan memastikan juara Liga 1 2022-2023