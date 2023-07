Adzam Dirawat di IGD, Nathalie Holscher Sedih Lihat Reaksi Sule:Astagfirullah, Ngerjain Endorse Dulu

TRIBUN-MEDAN.com - Nathalie Holscher mengaku sakit hati dengan jawaban Sule setelah mendengar kabar anaknya sakit.

Nathalie memberi kabar bahwa Adzam dilarikan ke rumah sakit karena demam dan mengeluarkan busa dari mulut.

Namun, reaksi Sule membuat Nathalie mencak-mencak.

Mantan disk jockey (DJ) tersebut tampak mengunggah tangkapan layar obrolanan WhatsApp-nya dengan pria yang diduga Sule.

Meski sudah memotong identitas pengirim pesan, obrolan tersebut diduga Sule karena Nathalie menyebut sosok tersebut dengan panggilan Kang.

Awalnya, sosok yang diduga Sule tersebut menanyakan nomor kamar tempat Adzam dirawat.

Nathalie lantas mengabarkan jika saat itu dirinya dan Adzam masih berada di Instalasi Gawat Darurat (IGD), sehingga belum mendapat kamar rawat inap.'

Terlihat dari percakapan pesan tersebut dikirim pada pukul 10.41 WIB.

"Masih di IGD ini Kang, belum masuk kamar," jawab Nathalie.

Sosok yang diduga Sule tersebut lantas mengingatkan Nathalie untuk mengabarkan nomor kamar tempat Adzam dirawat jika sudah ada.

"Oh ok ti mandi dulu gw, ti kabarin no kamar nya ya," balasnya.

Alih-alih langsung menyusul Nathalie ke rumah sakit, pria tersebut justru mengaku hendak mengerjakan endorse dahulu.

Ia menjanjikan untuk ke rumah sakit setelah solat Jumat.

"Tar gw ngerjain dulu endorse, abis jumatan paling gw ke rs," ujar pria tersebut.