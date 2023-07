Berikut Biodata Pemeran Longing for You, Drakor Aksi Balas Dendam Seorang Detektif

Drama Longing for You tayang di ENA pada 26 Juli 2023 mendatang setiap hari Rabu dan Kamis pukul 21.00 (KST) atau 19.00

TRIBUN-MEDAN.com - Longing For You merupakan drama terbaru Korea Selatan yang menceritakan tentang seorang pria yang bekerja sebagai detektif yang ingin membalas dendam.

Drakor Longing For You disutradarai oleh Han Chul Soo dan Kim Young-min dan ditulis oleh Kwon Min-soo.

Drakor Longing For You dijadwalkan tayang pada 26 Juli 2023 mendatang setiap hari Rabu dan Kamis pukul 21.00 (KST) atau 19.00 (WIB) di ENA.

Drama ini akan menampilkan beragam pemain termasuk Na In Woo, Kim Ji Eun, Kwon Yool, Bae Jong Ok, Lee Gyu Han, dan Jung Sang Hoon.

Berikut biodata pemeran drakor Longing for You

1. Na In Woo

Dalam drama ini, Na In Woo akan memerankan karakter Oh Jin Seong, seorang detektif di Kantor Polisi Woojin yang berusaha membalas dendam terhadap sekelompok orang jahat demi adik laki-lakinya.

Na Jong-chan, yang lebih dikenal dengan nama panggung Na In-woo, adalah seorang aktor Korea Selatan.

Dia terkenal karena aktingnya dalam beberapa drama seperti Mystic Pop-up Bar, Unasked Family, dan Cinderella and the Four Knights.

Namanya semakin dikenal setelah kesuksesannya dalam drama Mr. Queen pada tahun 2020.

Pada tahun 2021, ia membintangi drama River Where the Moon Rises. Pada tahun 2022, ia menjadi pemeran utama dalam drama berjudul Jinxed at First. Pada tahun yang sama, ia juga tampil dalam acara realitas 2 Days & 1 Night.

2. Kim Ji Eun

Kim Ji Eun akan memerankan karakter Go Young Joo, seorang jaksa yang berani menggunakan metode tidak konvensional untuk menangkap penjahat.

Kim Ji-eun adalah seorang aktris dan model Korea Selatan yang berada di bawah naungan HB Entertainment.

Debutnya dimulai dari film indie berjudul Sketch Love pada tahun 2015. Kim Ji-eun juga telah menjadi model dalam video musik seperti Baek A-yeon's So-so dan 2PM's Promise pada tahun 2016.