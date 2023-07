Keseruan Warga dan Komunitas Lari Siapkan Diri dalam Run the City

Run The City menjadi ajang para pelari untuk melakukan warming up dan bergembira menuju LPS Monas Half Marathon yang diadakan pada Minggu (2/7).

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Berlari menjadi cara unik untuk menikmati kekayaan dan keragaman kota Jakarta bersama dari berbagai penjuru dan latar belakang. Dalam rangkaian LPS Monas Half Marathon 2023 yang diadakan oleh Harian Kompas bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta didukung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Run The City (Fun Run 5K) diadakan pada, Sabtu (1/7/2023) sebagai salah satu pre-event LPS Monas Half Marathon.

Run The City menjadi ajang para pelari untuk melakukan warming up dan bergembira menuju LPS Monas Half Marathon yang diadakan pada Minggu (2/7). Tema “Restart for Change” diusung event LPS Monas Half Marathon 2023 sebagai ajakan untuk menghidupkan kembali semangat kejayaan kota Jakarta melalui kegiatan berlari.

Dimulai tepat pukul 06.00 WIB, start dan finish Run The City mengambil tempat di Hutan Kota Plataran, Senayan – Jakarta. Kegiatan ini diikuti sekitar 2.000 pelari yang terdiri dari berbagai kategori, mulai dari newbie runners, keluarga, komunitas, maupun recreational runners. Suasana kian semarak karena adanya perlombaan best costume yang memperlombakan para pelari untuk mengenakan kostum lari sekreatif mungkin. Acara juga dimeriahkan lucky draw serta free local snack. Hanya dengan berkontribusi Rp 100 ribu, peserta mendapatkan jersey, totebag, BIB, handuk, dan kupon makan.

Tema “’Restart for Change’, yang diangkat dalam LPS Monas Half Marathon ini menjadi pesan untuk bersama-sama mengingat dan menumbuhkan kembali semangat kejayaan yang dulu kental di kota ini kedalam diri kita masing-masing. Bersama LPS Monas Half Marathon, waktunya kita untuk “Restart for Change” menjadi lebih baik. Semangat ini yang pada akhirnya dibawa pelari untuk menikmati Jakarta melalui berlari.

Di Race Village pelari bisa menikmati sejumlah aktivitas menarik seperti mini games dan lainnya. Berbagai sajian khas kota Jakarta disajikan untuk peserta Run The City bergembira bersama dan kian antusias menyambut LPS Monas Half Marathon keesokan harinya. Pelari bisa menikmati berbagai sajian khas kota jakarta. Dalam acara Run The City juga ada lucky draw yang bisa dimenangkan oleh pelari. Pelari berkesempatan memenangkan 1 buah motor listrik, 1 smartphone, 2 smartwatch, 1 airfryer, 10 voucher belanja @Rp 500.000.

