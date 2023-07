The Uncanny Counter 2, Kisah Para Pegawai Toko Mie yang Bertugas Menangkap Roh Jahat

TRIBUN-MEDAN.com - The Uncanny Counter 2: Counter Punch merupakan drama Korea (drakor) terbaru yang akan dirilis pada bulan Juli 2023.

Drakor The Uncanny Counter 2 ini merupakan salah satu karya sutradara Yoo Yeon-dong, yang menyutradarai musim pertama.

Aktor yang tampil dalam drakor The Uncanny Counter 2 ini antara lain Cho Byeong Kyu, Yoo Joon Sang, Kim Se Jeong, Yeom Hye Ran, dan masih banyak lagi.

Drama ini merupakan adaptasi dari webtoon berjudul Kyeongirowoon Somoon karya Jang Yi yang diterbitkan pada tahun 2018.

"Uncanny Counter 2: Counter Punch" dijadwalkan tayang di tvN mulai 29 Juli 2023, menggantikan drama See You in My 19th Life.

Sinopsis The Uncanny Counter 2

Drama ini bercerita tentang roh jahat dari alam baka yang datang ke bumi untuk mencari keabadian.

Para counter ditugaskan untuk menangkap roh-roh ini dengan kemampuan masing-masing.

Musim kedua ini melanjutkan kisah musim pertama dengan roh-roh jahat yang dapat merasuki tubuh manusia.

Roh-roh jahat tersebut akan menggunakan tubuh manusia yang dirasukinya untuk menimbulkan kekacauan.

Para counter menyamar sebagai pegawai toko mie untuk memburu para roh jahat tersebut.

Bagaimana kelanjutan kisah para counter penangkap hantu ini?

Saksikan drama Korea 'The Uncanny Counter 2: Counter Punch' yang akan tayang di tvN mulai 29 Juli 2023 mendatang.

Daftar Pemain The Uncanny Counter 2

Jo Byung-gyu sebagai So Moon

Kim Se-jeong sebagai Do Ha-na

Yo Jun-sang sebagai Go Mo-Tak

Yeom Hye-Ran sebagai Choo Mae-ok

(cr30/tribun-medan.com)