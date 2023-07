Line-Up Pemain Arema FC vs Persib Bandung Live Jam 19.00 WIB, Prediksi Skor Arema vs Persib Liga 1

TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina

Prediksi Skor Arema FC vs Persib Bandung Duel Big Match Liga 1 hari Jumat 7 Juli 2023, Head to Head, Link Live Streaming Pukul 19.00 WIB Gratis Akses Tribun Medan via HP. Selebrasi pesepak bola Persib Bandung, David da Silva setelah mencetak gol ke gawang Persik Kediri pada laga Persik Kediri vs Persib Bandung dalam lanjutan BRI Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan, Solo, Rabu (7/12/2022) malam.