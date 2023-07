Spoiler Drakor See You in My 19th Life Episode 7, Berikut Jadwal dan Link Nontonnya

Drama Korea See You in My 19th Life episode 7 akan tayang pada Sabtu, 8 Juli 2023 mendatang.

TRIBUN-MEDAN.COM - Drakor See You in My 19th Life akan memasuki episode 7 pada Sabtu, 8 Juli 2023 mendatang.

See You in My 19th Life episode 7 ini tentu ditunggu-tunggu oleh pecinta K-Drama, khususnya pengemar Shin Hye Sun dan Ahn Bo Hyun.

See You in My 19th Life adalah adaptasi dari webtoon berjudul sama yang ditulis oleh Lee Hye.

Drakor See You in My 19th Life disutradarai oleh Lee In-jung, yang sebelumnya mengarahkan drama seperti Fight For My Way (2017) dan Love Alarm (2019).

Beberapa aktor yang berperan dalam drama ini termasuk Shin Hye Sun, Ahn Bo Hyun, Ha Yoon Kyung, dan Ahn Don Goo.

See You in My 19th Life ditayangkan setiap Sabtu dan Minggu di channel tvN dan dapat disaksikan secara global melalui layanan streaming Netflix.

Saat ini, drakor ini sudah memasuki episode ke-7 dan akan ditayangkan besok malam pukul 19.20 WIB. Link untuk streaming tersedia di akhir artikel.

Pada episode sebelumnya, Seo Ha (Ahn Bo Hyun) mulai meragukan perasaannya karena merasa tertarik pada Ban Ji Eum (Shin Hye Sun).

Sementara itu, Ban Ji Eum mengungkapkan kepada Cho Won bahwa ia merupakan reinkarnasi dari kakaknya, Ju Won. Cho Won mempercayainya karena bukti yang diberikan.

Di sisi lain, Seo Ha mendapatkan informasi tentang kecelakaan yang dialaminya saat kecil. Kecelakaan itu ternyata bukanlah kecelakaan biasa.

Pada episode selanjutnya, Seo Ha akan terus mencari kebenaran tentang kecelakaan tersebut. Ternyata kecelakaan itu direncanakan oleh seseorang.

Selain itu, Min Gi yang tinggal bersama Ban Ji Eum mengungkapkan bahwa ia juga bisa mengingat masa lalu. Ia memberitahu Ban Ji Eum bahwa ada rahasia di balik kemampuan mereka untuk mengingat kehidupan sebelumnya.

Sementara itu, hubungan antara Cho Won dan Do Yun akan semakin dekat dalam episode ini. Hubungan mereka akan berkembang lebih lanjut.

Sementara itu, Ban Ji Eum terus berusaha untuk mendapatkan hati Seo Ha dan mengajaknya kencan.