Chord dan Lirik Lagu Batak Horas By Dorman Manik 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Berikut Lirik Lagu Batak dan Chord Gitar Horas

Lagu Batak Horas di populerkan oleh Dorman Manik.

Chord dan Lirik Lagu Batak Horas

horas! horas, tano batak!

(horas, horas, tano batak)

C G-Am-Bm-G

horas! nang pangisi nai..

(pangisi nai)

C

horas! horas, tano batak!

(horas, horas, tano batak)

C G (C)

horas! manang parjalangi..

(horas, horas)

Intro : C -Csus4 C -Csus4

Em F G..

C

tano batak haholonganhi..

Am

pinungka ni si raja batak i..

F

tung uli do tahe hutaki..

G

na di topi ni tao toba i..

C

bangso batak na marsangap i..

Am

na pinillit ni tuhan do i..

F

gabe tarpasu pasu sude..

G

ditonga ni bangsota tahe..

C

nang di portibion..

Am G C

mauliate ma di debata..

Am G F

disasude denggan ni basam..

F G Am

ramoti tok tong hutaki..

Dm G

tano batak bona ni pasogit hi.. hi..

Reff :

C -Csus4

horas! horas, tano batak!

C Dm G

horas! nang pangisi nai..

C -Csus4

horas! horas, tano batak!

C Dm G

horas! manang parjalangi..

C G/B Am F

rap ma hita marsitogu toguan i

C D G

lao pature bona ni pasogit i..

C G/B Am F

ta padao hosom elat teal late

G (C)

ido tona ni omputa si raja batak i..

Int. C -Csus4 C -Csus4

Em F G



C

adat batak, ingot hita disi

Am

dalihan na tolu ido poda i..

F

ingkon somba do marhula hula i

G

jala manat hita mardongan tubu i

C

elek mar boru i..

(elek mar boru i, elek mar boru i)

Am G C

mauliate ma di debata..

Am G F

disasude denggan ni basam..

F G Am

ramoti tok tong hutaki

Dm (Am)

o tano batak bona ni pasogit hi.. hi..

Musik : Am F C G

Am F C G