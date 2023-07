10 Drakor Kedokteran dan Medis Terbaik dengan Rating Tinggi, Ada Hospital Playlist dan Dr. Romantic

TRIBUN-MEDAN.COM - Untuk menarik perhatian penonton, para penggiat industri drama Korea selalu memiliki ide yang tak pernah habis untuk menarik penonton, salah satunya melalui drama dengan tema kedokteran dan medis.

Selain sebagai hiburan, drama Korea bertema kedokteran dan medis ini juga dapat menjadi referensi dan sumber pengetahuan baru mengenai ilmu medis.

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi drama Korea bertema kedokteran dan medis yang dapat kamu tonton:

1. Hospital Playlist

Hospital Playlist mengisahkan tentang persahabatan lima dokter yang bekerja di rumah sakit yang sama.

Meskipun memiliki spesialisasi yang berbeda, mereka tetap dekat dan bahkan membentuk band bersama saat waktu luang.

Setiap episodenya menampilkan kisah mereka dalam menghadapi pasien, kerja sama, dan kehidupan cinta mereka.

2. The Doctors atau Doctor Crush

The Doctors atau Doctor Crush mengisahkan Yoo Hye Jung, seorang wanita yang mengalami masa sulit sejak kecil dan berjuang untuk menjadi seorang dokter bedah saraf setelah kematian neneknya akibat malpraktik.

Dia bertemu dengan guru biologi bernama Hong Ji Hong, yang membantunya dalam perjalanan menjadi dokter.

Hye Jung terlibat dalam hubungan cinta dengan Seo Woo, rekan kerjanya, tetapi hubungan mereka akhirnya berakhir.

Sementara itu, Ji Hong muncul kembali dan terlibat dalam kisah cinta dengan Hye Jung.

3. Kill Me, Heal Me

Kill Me, Heal Me menceritakan Cha Do Hyun, yang mengalami trauma masa kecil dan mengembangkan gangguan identitas disosiatif atau kepribadian ganda. Do Hyun memiliki tujuh kepribadian yang berbeda.