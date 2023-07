Prediksi Persikabo vs PSM Makassar Jadwal Liga 1, Erwin Gutawa Disanksi! Rekor Laga Persikabo vs PSM

(Twitter/PSM Makassar)

Live Streaming Persikabo vs PSM Makassar Liga 1 Jumat (14/7/2023). Erwin Gutawa Disanksi! Bek PSM Makassar Kike Linares Siap Tampil 200 Persen Lawan Persikabo. JAdwal siaran langsung leg 2 Playoff Liga Champions Asia antara PSM Makassar vs Bali United, Sabtu (10/6/2023). Leg pertama PSM vs Bali United berkahir imbang 1-1